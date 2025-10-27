Masik Rashifal November 2025: नवंबर का महीना इन 5 राशियों के लिए लकी, धनधान्य और सफलता के बन रहे योग

Masik Rashifal November 2025: नवंबर का महीना शुरू होने वाला है और इस महीने ग्रह-नक्षत्रों की चाल पांच राशियों के लिए बेहद शुभ मानी जा रही है. ज्योतिषविदों का कहना है कि नवंबर में पांच राशियों को करियर, कारोबार और आर्थिक मोर्चे पर जबरदस्त लाभ हो सकता है. लंबे समय से जिन लोगों के कार्य अटके हुए थे, नवंबर में वो तेजी से पूरे हो सकते हैं. आइए जानते हैं नवंबर की लकी राशियों के बारे में.

वृषभ राशि

नौकरी करने वालों की आय में वृद्धि हो सकती है. पदोन्नति और वेतन वृद्धि के योग हैं. व्यापारियों का लाभ बढ़ेगा. संतान से सुखद समाचार प्राप्त हो सकता है. स्वास्थ्य के मामले में यह समय राहत देने वाला होगा. रोगों से मुक्ति पाएंगे. घर-परिवार में माता-पिता और बुजुर्गों की सेहत भी स्थिर और संतोषजनक रहेगी.

मिथुन राशि

करियर में तरक्की के आसार बनते दिख रहे हैं. नौकरी में मनचाही जगह ट्रांसफर मिल सकता है. बिजनेस विस्तार के लिए समय अनुकूल है. आर्थिक योजनाओं को गति मिलेगी. जो लोग नया व्यवसाय या दुकान शुरू करना चाह रहे हैं, उनके प्रयास सफल होंगे. प्रॉपर्टी या निवेश से जुड़े निर्णय भविष्य में अच्छा लाभ देंगे.

सिंह राशि

धनधान्य के मामले सधेंगे. गुप्त स्रोतों से धन की प्राप्त हो सकती है. आय के स्रोत बढ़ सकते हैं. इस महीने आपके खर्चों में कमी आ सकती है. धन की बचत होगी. दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ संबंध मजबूत होंगे. करियर में कुछ अच्छे बदलाव आपको आगे लेकर जा सकते हैं. परिवर्तनों को स्वीकार करें और आगे बढ़ने की रणनीति अपनाएं.

Advertisement

मकर राशि

मकर राशि वालों की वित्तीय स्थिति बेहतर होगी. अचानक धन लाभ होने की संभावना है और रुका हुआ पैसा भी हाथ लग सकता है. आपकी वाणी और स्वभाव लोगों को प्रभावित करेगी. कार्यक्षेत्र में तरक्की के अवसर बनेंगे और विरोधी कमजोर होंगे. वैवाहिक जीवन में प्रेम और समझ बढ़ेगी. जीवनसाथी का समर्थन आपको महत्वपूर्ण उपलब्धि दिला सकता है.

मीन राशि

मीन राशि वालों के लिए भी कुल मिलाकर नवंबर का महीना शुभ रहने वाला है. धन की आवक बढ़ेगी. मनी मैनेजमेंट का बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे. खान-पान और स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें. व्यापार में लंबे समय से जो घाटा आप महसूस कर रहे थे, उसकी भरपाई होने का जरिया मिलेगा. सुखद यात्रा पर जा सकते हैं.

---- समाप्त ----