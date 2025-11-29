scorecardresearch
 
Masik Rashifal December 2025: साल का आखिरी महीना दिसंबर 5 राशियों के लिए लकी, तुला सहित इन्हें होगा जबरदस्त धन लाभ

Masik Rashifal December 2025: दिसंबर का महीना पांच राशियों के लिए बेहद शुभ रहेगा. इस महीने मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और सूर्य का दुर्लभ ग्रह परिवर्तन पांच राशि के जातकों का भाग्य को मजबूत करेगा. आय बढ़ेगी, करियर और कारोबार में प्रगति मिलेगी.

दिसंबर माह में मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और सूर्य लगभग सभी बड़ ग्रह चाल बदलेंगे और 5 राशियों को मालामाल करेंगे. (Photo: Pixabay)
दिसंबर माह में मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और सूर्य लगभग सभी बड़ ग्रह चाल बदलेंगे और 5 राशियों को मालामाल करेंगे. (Photo: Pixabay)

Masik Rashifal December 2025: साल का आखिरी महीना दिसंबर शुरू होने वाला है और यह महीना पांच राशि के जातकों के लिए बहुत शुभ माना जा रहा है. हिंदू पंचांग के अनुसार, दिसंबर माह में मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और सूर्य लगभग सभी बड़ ग्रह चाल बदलने वाले हैं. ज्योतिषविदों का कहना है कि यह दुर्लभ संयोग कुछ राशि के जातकों के लिए शुभ संकेत दे रहा है और जातकों को भाग्यशाली बना सकता है. साल के इस आखिरी माह में जातकों की आय में वृद्धि होगी. करियर-कारोबार के मामले फलेंगे-फूलेंगे.

मेष राशि
मेष राशि के लोगों के लिए दिसंबर कई नए अवसर लेकर आएगा. आय के स्रोत बढ़ेंगे और धन की कमी महसूस नहीं होगी. अच्छी नौकरी पाने की योजना सफल हो सकती है. व्यापारियों को मुनाफा बढ़ेगा और रुके हुए काम गति पकड़ेंगे. अविवाहित जातकों को अच्छे विवाह प्रस्ताव मिल सकते हैं, जिससे निजी जीवन भी खुशहाल रहेगा.

सिंह राशि
सिंह राशि के जातकों के लिए यह महीना रिश्तों के लिहाज से अच्छा रहेगा. शादी की बात आगे बढ़ सकती है और पार्टनर के साथ संबंध गहरे होंगे. साथ ही साथ, कार्यक्षेत्र में भी भाग्य मजबूत रहेगा. नौकरी करने वालों की सैलरी बढ़ सकती है या किसी प्रतिष्ठित कंपनी से जॉब का ऑफर मिल सकता है. कुल मिलाकर दिसंबर सिंह राशि वालों के लिए उपलब्धियों का महीना रहेगा.

कन्या राशि
कन्या राशि के लोगों के लिए भी दिसंबर माह अत्यंत शुभ रहेगा. प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में फायदा होने की संभावना है. कार्यस्थल पर प्रशंसा मिलेगी. प्रयास बेकार नहीं जाएंगे. धार्मिक या आध्यात्मिक कार्यों में शामिल होने का मौका मिल सकता है, जिससे मानसिक शांति बढ़ेगी. आपका कोर परिश्रम आपको नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है.

तुला राशि
तुला राशि के जातकों के लिए यह महीना जबरदस्त आर्थिक लाभ लेकर आएगा. व्यापार में किसी बड़ी डील के फाइनल होने से बहुत लाभ मिलेगा. अचानक धन की प्राप्ति होगी. नौकरीपेशा लोगों को सीनियर्स का सहयोग मिलेगा और कार्यस्थल का माहौल आपके पक्ष में रहेगा. लव लाइफ भी संतुलित और सकारात्मक बनी रहेगी.

धनु राशि
धनु राशि के लिए दिसंबर विशेष रूप से आर्थिक दृष्टि से अनुकूल रहेगा. लंबे समय से रुका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना है. करियर में तरक्की होगी और कामयाबी के नए अवसर भी सामने आएंगे. जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं, उन्हें धीरे-धीरे स्थितियां बेहतर होती दिखेंगी. सेहत के मामलों में भी राहत आएगी. जो लोग पूरे साल किसी रोग से परेशान थे, उन्हें साल के अंत में राहत मिल सकती है.

---- समाप्त ----
