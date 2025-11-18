Mangal Nakshatra Parivartan 2025: मंगल का नक्षत्र परिवर्तन इन राशियों के लिए रहेगा भारी, बढ़ेंगे आर्थिक संकट

Mangal Nakshatra Parivartan 2025: ज्योतिष शास्त्र में मंगल का नक्षत्र परिवर्तन बहुत ही खास माना जाता है. 19 नवंबर यानी कल मंगल ज्येष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं. जिसका समय शाम 7 बजकर 40 मिनट रहेगा. वैदिक ज्योतिष के मुताबिक, ज्येष्ठा नक्षत्र के स्वामी बुध देवता हैं. कहते हैं कि जब मंगल नए नक्षत्र में जाते हैं, तो उसका सीधा प्रभाव राशियों के मन, करियर और रिश्तों पर पड़ता है.

मंगल जहां जाता है, वहां तेजी, आवेग और संघर्ष जैसी प्रवृत्तियां जागृत होती हैं. साथ ही, मंगल का नक्षत्र बदलते ही कुछ राशियों को अचानक परिस्थितियां भारी लगने लगती हैं जैसे मन अस्थिर होना, तो कभी जिम्मेदारियां बढ़ती महसूस होंगी. यही कारण है कि इस परिवर्तन को ज्योतिष में सतर्क रहने वाला समय माना गया है.

मेष

मंगल का नक्षत्र परिवर्तन मेष राशि वालों के लिए नकारात्मक माना जा रहा है. उतावलेपन में आकर कोई बड़ा फैसला ना लें. रिश्तों में छोटी-छोटी बातों को लेकर बहस की स्थिति बन सकती है. वाहन चलाते समय सावधानी जरूरी रखें, क्योंकि मंगल के प्रभाव से लापरवाही बढ़ सकती है. काम में जल्दबाजी नुकसान भी दे सकती है, इसलिए इस अवधि में धैर्य बनाएं रखें.

कर्क

मंगल का नक्षत्र परिवर्तन कर्क राशि वालों के लिए अशुभ माना जा रहा है. मन भारी महसूस हो सकता है. भावनाओं पर नियंत्रण जरूरी होगा क्योंकि छोटी बातों को दिल पर लेना तनाव बढ़ा सकता है. घर-परिवार या रिश्तों में गलतफहमी की संभावना है. किसी बड़े आर्थिक निर्णय को फिलहाल टालना बेहतर रहेगा.

कन्या

मंगल का नक्षत्र परिवर्तन कन्या राशि वालों की साझेदारी, वैवाहिक जीवन और पेशेवर रिश्तों पर सीधा असर डाल सकता है. किसी करीबी व्यक्ति के शब्द आपको अपेक्षा से ज्यादा प्रभावित कर सकते हैं, जिससे मन में चिड़चिड़ापन बढ़ेगा. व्यवसाय में पार्टनरशिप को लेकर असंतोष या विचारों का टकराव हो सकता है. हर बातचीत सोच-समझकर करें. आर्थिक जोखिम या बड़ा निवेश करने से बचें.

धनु

मंगल के नक्षत्र परिवर्तन से धनु राशि वालों को कार्यक्षेत्र में दबाव झेलना पड़ सकता है. वरिष्ठों के साथ बातचीत में वाणी पर संयम रखें. आपकी मेहनत का परिणाम कम मिल सकता है. स्वास्थ्य के लिहाज से यह समय नकारात्मक संकेत दे रहा है. घर-परिवार के प्रति उदासीनता या चिड़चिड़ापन भी रिश्तों में दूरी ला सकता है.

