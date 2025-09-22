Mangal Nakshatra Parivratan 2025: मंगल कल करेंगे राहु के नक्षत्र में प्रवेश, इन राशियों को होगा आर्थिक लाभ

Mangal Nakshatra Parivratan 2025: मंगल देवता 23 सितंबर यानी कल नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं. मंगल कल चित्रा नक्षत्र से स्वाती नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जिसका समय रहेगा रात 9 बजे. स्वाती नक्षत्र के स्वामी राहु हैं. ज्योतिष शास्त्र में मंगल का राशि जितना महत्वपूर्ण कहलाता है, उतना ही उसका नक्षत्र परिवर्तन विशेष कहलाता है.

मंगल ग्रह ऊर्जा, साहस, पराक्रम, भाईचारे, भूमि, संपत्ति और अग्नि तत्व का कारक है. यह ग्रहों के सेनापति के रूप में युद्ध, जोश और उत्साह का भी प्रतिनिधित्व करता है. कुंडली में मंगल की स्थिति शुभ या अशुभ हो सकती है; शुभ स्थिति जातक को निडर, साहसी और सफल बनाती है, जबकि अशुभ स्थिति दुर्घटनाओं, क्रोध, वाद-विवाद और जीवन में कठिनाइयों का कारण बनती है. तो चलिए जानते हैं कि मंगल के नक्षत्र परिवर्तन से किन राशियों को लाभ होगा.

1. मेष

मंगल मेष राशि का ही राशि है, इसलिए इसका नक्षत्र परिवर्तन वरदान जैसा साबित होगा. आर्थिक रूप से भी फायदा होगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. कामकाज की गति तेज होगी. नई जिम्मेदारियों को आत्मविश्वास के साथ निभा पाएंगे. नौकरीपेशा लोगों को सीनियर्स की तारीफ मिलेगी. छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छा परिणाम मिल सकता है. धन की आवक बढ़ेगी. घर-परिवार में खुशी का माहौल रहेगा.

2. सिंह

मंगल का नक्षत्र परिवर्तन सिंह राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है. मान-सम्मान और सफलता के मौके मिलेंगे. नौकरी में प्रमोशन का योग बन सकता है. परिवार के साथ तालमेल अच्छा रहेगा. आत्मविश्वास बढ़ेगा. बिजनेस में निवेश करने का सही समय है. प्रशासनिक सेवा से जुड़े लोगों को बड़ी सफलता मिल सकती है.

3. तुला

मंगल के नक्षत्र में बदलाव तुला राशि वालों के लिए उन्नति के नए रास्ते खोलेगा. जो लोग बिजनेस में हैं, उन्हें नई पार्टनरशिप से फायदा मिलेगा. पुरानी परेशानियों से राहत मिलेगी. साथ ही, नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति के संकेत हैं. स्वास्थ्य पहले से बेहतर हो जाएगा. पुराना कर्ज या आर्थिक बोझ कम हो सकता है.

4. वृश्चिक

मंगल के नक्षत्र परिवर्तन से वृश्चिक राशि वालों को शुभ सूचना प्राप्त हो सकती है. लंबे समय से रुके हुए धन मिल सकता है. करियर के लिए अच्छा समय माना जा रहा है. जमीन-जायदाद से जुड़े मामलों में भी फायदा होने की संभावना बन रही है. परिवार में कोई शुभ कार्य या मांगलिक कार्य संपन्न हो सकता है.

