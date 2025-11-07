scorecardresearch
 

Feedback

Mangal Nakshatra Parivartan 2025: 19 नवंबर को मंगल करेंगे बुध के नक्षत्र में प्रवेश, ये 3 राशियां पाएंगे लाभ

Mangal Nakshatra Parivartan 2025: 19 नवंबर को होने जा रहे मंगल के नक्षत्र परिवर्तन बहुत ही खास माना जा रहा है क्योंकि यह ग्रह बुध के नक्षत्र में प्रवेश करेगा. मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन से कई राशियों को फायदा होने जा रहा है.

Advertisement
X
मंगल का नक्षत्र परिवर्तन 3 राशियों के लिए लकी माना जा रहा है (Photo: AI Generated)
मंगल का नक्षत्र परिवर्तन 3 राशियों के लिए लकी माना जा रहा है (Photo: AI Generated)

Mangal Nakshatra Parivartan 2025: ज्योतिष शास्त्र में मंगल सभी ग्रहों के सेनापति कहलाते हैं. मंगल को ऊर्जा, साहस और कार्यशक्ति के प्रतीक माना जाता है. द्रिक पंचांग के अनुसार, 19 नवंबर को मंगल ग्रह बुध के नक्षत्र यानी ज्येष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे. बुध का संबंध बुद्धिमत्ता, संवाद और निर्णय क्षमता से है, जबकि मंगल कर्म और जोश का प्रतिनिधि है. ऐसे में ये संयोग कई राशियों के लिए एक नया संतुलन लेकर आएगा. तो चलिए जानते हैं कि मंगल का नक्षत्र परिवर्तन किन राशियों के लिए फायदेमंद माना जा रहा है. 

1. मिथुन 

मंगल के नक्षत्र परिवर्तन से मिथुन राशि वालों के कामकाज में आएगी तेजी. आत्मविश्वास बढ़ेगा. जो काम लंबे समय से अटका है, वो अब रफ्तार पकड़ सकता है. गुस्से या जल्दबाजी से बचें, वरना रिश्तों में खटास आ सकती है. करियर में नया प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए समय अच्छा है. आर्थिक रूप से यह समय अच्छा साबित हो सकता है. हालांकि, खर्चो पर नियंत्रण जरूरी रखना होगा. 

सम्बंधित ख़बरें

Mangal asta 2025
7 नवंबर को ग्रहों के सेनापति मंगल होंगे अस्त, इन राशियों की पलटेगी किस्मत 
Mangal Budh Yuti 2025
वृश्चिक राशि में बुध-मंगल की युति, 24 नवंबर तक इन 3 राशियों की चांदी ही चांदी 
On October 27, Mars will enter its own sign, Scorpio.
मंगल का वृश्चिक राशि में गोचर आज, इन 4 राशियों की बढ़ने वाली है मुश्किल 
Mangal Gochar 2025
6 दिन में 2 बार चाल बदलेंगे मंगल, इन 3 राशियों के आ सकते हैं अच्छे दिन 
Weekly Rashifal 2025
कुंभ सहित इन 5 राशियों के लिए अक्टूबर का आखिरी सप्ताह लकी, धन लाभ के योग 

2. तुला

मंगल का नक्षत्र परिवर्तन तुला राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ माना जा रहा है. पैसों से जुड़ा कोई अटका मामला सुलझ सकता है. हालांकि, कामकाजी जीवन में भी थोड़ी सावधानी रखें, किसी की बातों में जल्दबाजी में फैसला न लें. करियर में नए मौके मिलेंगे. किसी बड़े व्यक्ति से मुलाकात फायदेमंद हो सकती है. नाम-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. सेहत का ध्यान रखें, थकान बढ़ सकती है. 

Advertisement

3. मकर

मंगल का नक्षत्र परिवर्तन मकर राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा माना जा रहा है. यह समय सकारात्मक बदलाव ला सकता है. यह वक्त भाग्यवृद्धि और नई संभावनाओं का माना जा रहा है. जो लोग विदेश से जुड़ा काम करते हैं, उनके लिए समय शुभ रहेगा. किसी पुराने प्रोजेक्ट से लाभ मिल सकता है. आपकी योजनाएं फलीभूत होंगी. जीवन में स्थिरता आएगी. मेहनत का पूरा फल मिलेगा. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Gopalganj Election
    आर्थिक राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Mokama Election
    Buxar Election
    Karakat Election
    Mahua Chunav
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    Bihar Election 2025
    Raghopur Election
    Advertisement