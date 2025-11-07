Mangal Nakshatra Parivartan 2025: 19 नवंबर को मंगल करेंगे बुध के नक्षत्र में प्रवेश, ये 3 राशियां पाएंगे लाभ

Mangal Nakshatra Parivartan 2025: ज्योतिष शास्त्र में मंगल सभी ग्रहों के सेनापति कहलाते हैं. मंगल को ऊर्जा, साहस और कार्यशक्ति के प्रतीक माना जाता है. द्रिक पंचांग के अनुसार, 19 नवंबर को मंगल ग्रह बुध के नक्षत्र यानी ज्येष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे. बुध का संबंध बुद्धिमत्ता, संवाद और निर्णय क्षमता से है, जबकि मंगल कर्म और जोश का प्रतिनिधि है. ऐसे में ये संयोग कई राशियों के लिए एक नया संतुलन लेकर आएगा. तो चलिए जानते हैं कि मंगल का नक्षत्र परिवर्तन किन राशियों के लिए फायदेमंद माना जा रहा है.

और पढ़ें

1. मिथुन

मंगल के नक्षत्र परिवर्तन से मिथुन राशि वालों के कामकाज में आएगी तेजी. आत्मविश्वास बढ़ेगा. जो काम लंबे समय से अटका है, वो अब रफ्तार पकड़ सकता है. गुस्से या जल्दबाजी से बचें, वरना रिश्तों में खटास आ सकती है. करियर में नया प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए समय अच्छा है. आर्थिक रूप से यह समय अच्छा साबित हो सकता है. हालांकि, खर्चो पर नियंत्रण जरूरी रखना होगा.

2. तुला

मंगल का नक्षत्र परिवर्तन तुला राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ माना जा रहा है. पैसों से जुड़ा कोई अटका मामला सुलझ सकता है. हालांकि, कामकाजी जीवन में भी थोड़ी सावधानी रखें, किसी की बातों में जल्दबाजी में फैसला न लें. करियर में नए मौके मिलेंगे. किसी बड़े व्यक्ति से मुलाकात फायदेमंद हो सकती है. नाम-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. सेहत का ध्यान रखें, थकान बढ़ सकती है.

Advertisement

3. मकर

मंगल का नक्षत्र परिवर्तन मकर राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा माना जा रहा है. यह समय सकारात्मक बदलाव ला सकता है. यह वक्त भाग्यवृद्धि और नई संभावनाओं का माना जा रहा है. जो लोग विदेश से जुड़ा काम करते हैं, उनके लिए समय शुभ रहेगा. किसी पुराने प्रोजेक्ट से लाभ मिल सकता है. आपकी योजनाएं फलीभूत होंगी. जीवन में स्थिरता आएगी. मेहनत का पूरा फल मिलेगा.

---- समाप्त ----