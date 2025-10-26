scorecardresearch
 

Feedback

Mangal Gochar 2025: 6 दिन में 2 बार चाल बदलेंगे मंगल, इन 3 राशियों के आ सकते हैं अच्छे दिन

Mangal Gochar 2025: हिंदू पंचांग के अनुसार, 27 अक्टूबर को अपनी ही राशि वृश्चिक में गोचर करने वाले हैं. इसके बाद 1 नवंबर को मंगल का नक्षत्र परिवर्तन भी होने वाला है. आइए इन भाग्यशाली राशियों के बारे में जानते हैं.

Advertisement
X
मंगल का ग्रह और नक्षत्र परिवर्तन तीन राशियों के लिए शुभ संकेत दे रहा है. (Photo: AI Generated)
मंगल का ग्रह और नक्षत्र परिवर्तन तीन राशियों के लिए शुभ संकेत दे रहा है. (Photo: AI Generated)

Mangal Gochar 2025: ज्योतिष शास्त्र में मंगल ग्रह ऊर्जा, साहस, पराक्रम, भूमि, और शक्ति का कारक माना जाता है. ग्रहों के सेनापति मंगल 6 दिन में दो बार चाल बदलने वाले हैं. हिंदू पंचांग के अनुसार, 27 अक्टूबर को अपनी ही राशि वृश्चिक में गोचर करने वाले हैं. इसके बाद 1 नवंबर को मंगल का नक्षत्र परिवर्तन भी होने वाला है. इस दिन मंगल अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश करेंग और यहां 18 नवंबर तक रहेंगे. ज्योतिषविदों का कहना है कि मंगल का ये गोचर और नक्षत्र परिवर्तन तीन राशियों के लिए शुभ रहने वाला है.

मिथुन राशि
करियर में उन्नति होगी. यदि आप नौकरी करते हैं तो नई जिम्मेदारियां या पदोन्नति मिल सकती है. व्यवसाय कर रहे लोगों के लिए यह समय मुनाफा बढ़ाने वाला रहेगा. नए सौदे या अवसर सामने आ सकते हैं. आपकी मेहनत का सटीक और उचित प्रतिफल मिलेगा. परिवार में खुशहाली और सामंजस्य बना रहेगा. घर-परिवार से संबंधित कोई सुखद घटना होने की संभावना है.

सिंह राशि
सिंह राशि के जातकों के लिए ये समय उत्साहवर्धक रहेगा. आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिति मजबूत होगी. नौकरी में प्रगति और प्रमोशन के योग बन रहे हैं. आय के नए स्रोत प्राप्त हो सकते हैं या पुरानी कोशिशों का फल अब मिलने लगेगा. आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, जिससे रुके हुए काम धीरे-धीरे पूरे होंगे. सामाजिक स्तर पर भी आपकी छवि में सुधार होगा.

सम्बंधित ख़बरें

Weekly Rashifal 2025
कुंभ सहित इन 5 राशियों के लिए अक्टूबर का आखिरी सप्ताह लकी, धन लाभ के योग 
mangal gochar 2025
3 दिन बाद होगा मंगल का महागोचर, इन 5 राशियों को रहना होगा सावधान 
Mangal Gochar 2025
27 अक्टूबर को होगा मंगल का गोचर, इन राशियों की पलटेगी किस्मत 
shubhanshu shukla india today conclave
स्पेस में तिरंगा फहराना सबसे बड़ा कमाल... शुभांशु शुक्ला ने शेयर किया अनोखा अनुभव 
Mangal Budh Yuti 2025
दशहरे के अगले दिन मंगल-बुध की युति, ये 3 राशि वाले हो सकते हैं अमीर 
Advertisement

मकर राशि
मकर राशि वालों के लिए यह ग्रह अच्छे परिवर्तन लेकर आने वाला है. धन संबंधी मामलों में सुधार होगा और आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी. यदि कोई पैसा पहले कहीं अटका हुआ था तो उसके वापस मिलने की पूरी संभावना है. करियर में नए अवसर मिल सकते हैं और नौकरी में तरक्की मिलने का योग भी प्रबल है. घर-परिवार में खुशी का माहौल रहेगा और आपको किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है.

उपाय
यदि मंगल की चाल बदलने के बाद आपको प्रतिकूल प्रभाव महसूस होने लगे तो मंगलवार के दिन व्रत रखें और हनुमान जी की नियमित पूजा करें. मंगल के बीज मंत्र "ॐ क्रां क्रीं क्रौं सः भौमाय नमः" का जाप करने से लाभ मिलेगा. प्रत्येक मंगलवार लाल रंग के कपड़े पहनें और मसूर दाल, गुड़ या तांबे से निर्मित चीजों का दान करें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Gopalganj Election
    Karakat Election
    आज का राशिफल
    Raghopur Election
    Alinagar MLA
    Buxar Election
    लव राशिफल
    Mokama Election
    करियर राशिफल
    Mahua Chunav
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement