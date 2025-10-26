Mangal Gochar 2025: 6 दिन में 2 बार चाल बदलेंगे मंगल, इन 3 राशियों के आ सकते हैं अच्छे दिन

Mangal Gochar 2025: ज्योतिष शास्त्र में मंगल ग्रह ऊर्जा, साहस, पराक्रम, भूमि, और शक्ति का कारक माना जाता है. ग्रहों के सेनापति मंगल 6 दिन में दो बार चाल बदलने वाले हैं. हिंदू पंचांग के अनुसार, 27 अक्टूबर को अपनी ही राशि वृश्चिक में गोचर करने वाले हैं. इसके बाद 1 नवंबर को मंगल का नक्षत्र परिवर्तन भी होने वाला है. इस दिन मंगल अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश करेंग और यहां 18 नवंबर तक रहेंगे. ज्योतिषविदों का कहना है कि मंगल का ये गोचर और नक्षत्र परिवर्तन तीन राशियों के लिए शुभ रहने वाला है.

मिथुन राशि

करियर में उन्नति होगी. यदि आप नौकरी करते हैं तो नई जिम्मेदारियां या पदोन्नति मिल सकती है. व्यवसाय कर रहे लोगों के लिए यह समय मुनाफा बढ़ाने वाला रहेगा. नए सौदे या अवसर सामने आ सकते हैं. आपकी मेहनत का सटीक और उचित प्रतिफल मिलेगा. परिवार में खुशहाली और सामंजस्य बना रहेगा. घर-परिवार से संबंधित कोई सुखद घटना होने की संभावना है.

सिंह राशि

सिंह राशि के जातकों के लिए ये समय उत्साहवर्धक रहेगा. आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिति मजबूत होगी. नौकरी में प्रगति और प्रमोशन के योग बन रहे हैं. आय के नए स्रोत प्राप्त हो सकते हैं या पुरानी कोशिशों का फल अब मिलने लगेगा. आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, जिससे रुके हुए काम धीरे-धीरे पूरे होंगे. सामाजिक स्तर पर भी आपकी छवि में सुधार होगा.

मकर राशि

मकर राशि वालों के लिए यह ग्रह अच्छे परिवर्तन लेकर आने वाला है. धन संबंधी मामलों में सुधार होगा और आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी. यदि कोई पैसा पहले कहीं अटका हुआ था तो उसके वापस मिलने की पूरी संभावना है. करियर में नए अवसर मिल सकते हैं और नौकरी में तरक्की मिलने का योग भी प्रबल है. घर-परिवार में खुशी का माहौल रहेगा और आपको किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है.

उपाय

यदि मंगल की चाल बदलने के बाद आपको प्रतिकूल प्रभाव महसूस होने लगे तो मंगलवार के दिन व्रत रखें और हनुमान जी की नियमित पूजा करें. मंगल के बीज मंत्र "ॐ क्रां क्रीं क्रौं सः भौमाय नमः" का जाप करने से लाभ मिलेगा. प्रत्येक मंगलवार लाल रंग के कपड़े पहनें और मसूर दाल, गुड़ या तांबे से निर्मित चीजों का दान करें.

