scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Mangal Gochar 2025: 7 दिसंबर को धनु राशि में प्रवेश करेंगे ग्रहों के सेनापति मंगल, इन 3 राशियों को 40 दिनों तक रहना होगा सावधान

Mangal Gochar 2025: मंगल का धनु राशि में गोचर कई राशियों के लिए नया साल चुनौतियों और सतर्कता के संकेत के साथ शुरू कर सकता है. विशेष रूप से वृषभ, कन्या और मकर राशि वालों को वित्त, रिश्तों, करियर और स्वास्थ्य के मामलों में सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी.

Advertisement
X
7 दिसंबर को मंगल के गोचर से इन राशियों को रहना होगा सावधान (Photo: Pixabay)
7 दिसंबर को मंगल के गोचर से इन राशियों को रहना होगा सावधान (Photo: Pixabay)

Mangal Gochar 2025: 7 दिसंबर को मंगल का गोचर होने वाला है. मंगल इस समय वृश्चिक राशि में बैठे हुए हैं और 7 दिसंबर को मंगल शाम 7 बजकर 30 मिनट पर धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे. ज्योतिष शास्त्र में मंगल को ऊर्जा और आत्मविश्वास से संबंधित ग्रह माना जाता है. ज्योतिषियों के अनुसार, मंगल का धनु राशि में गोचर बहुत ही चुनौतिपूर्ण माना जाता है. मंगल धनु राशि में 16 जनवरी सुबह 4 बजकर 36 मिनट बैठे रहेंगे यानी इस राशि में मंगल 40 दिनों तक विराजमान रहेंगे. मंगल के इस गोचर का प्रभाव नए साल पर भी पड़ेगा. तो चलिए जानते हैं कि मंगल के गोचर से किन राशियों को सबसे ज्यादा सावधान रहने की सलाह दी जा रही है. 

वृषभ

मंगल वृषभ राशि वालों के आठवें भाव में प्रवेश करेंगे. खर्चो में वृद्धि होगी. संतान पक्ष से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है. कार्यक्षेत्र में सीनियर्स के साथ समस्या उत्पन्न हो सकती है. व्यापार में नुकसान होगा क्योंकि बिजनेस पार्टनर के साथ तनाव उत्पन्न हो सकता है. आमदनी पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा जिससे आर्थिक स्थिति हिल सकती है. इस समय पैसों की बचत नहीं हो पाएगी. 

सम्बंधित ख़बरें

rahu nakshatra parivartan 2025
आज राहु का होगा शतभिषा नक्षत्र में गोचर, जानें कौन सी हैं 3 लकी राशियां 
चिता की राख पर 94 क्यों लिखा जाता है? जानें... 
shukraditya yog 2025 shukra surya yuti
साल के अंत में बनेगा शुक्रादित्य राजयोग, इन राशियों को साल 2026 तक होगा लाभ 
trigrahi yog in new year 2026
साल 2026 में शनि की राशि में बनेगा त्रिग्रही योग, इन राशियों की होगा फायदा 
shadashtak yog 2025 yuti of budh brihaspati
साल 2025 के आखिरी में बुध-गुरु की युति से बनेगा षडाष्टक योग, ये 3 राशियां रहेंगी लकी 

कन्या

मंगल कन्या राशि वालों के चौथे भाव में प्रवेश करेगा. परिवार में कोई विवाद देखने को मिल सकता है. करियर में दबाव बढ़ जाएगा. काम में पूरी तरह से संतुष्ट नहीं रहेंगे. सेहत में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. मानसिक तनाव भी रहेगा. आर्थिक रूप से जितनी खर्चे हैं उतनी कमाई नहीं होगी. रिश्तों में मनमुटाव पैदा हो सकता है. छोटी छोटी बातों को लेकर तनाव में आ सकते हैं. 

Advertisement

मकर

मंगल का मकर राशि के बारहवें भाव में गोचर होगा. तनावपूर्ण स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं. स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं पार्टनर के साथ आपसी मनमुटाव होगा. योजना बनाकर काम करना होगा, वरना नुकसान उठाना पड़ सकता है. व्यापार में कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है. शारीरिक रूप से खुद को कमजोर महसूस करेंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement