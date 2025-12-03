Mangal Gochar 2025: 7 दिसंबर को धनु राशि में प्रवेश करेंगे ग्रहों के सेनापति मंगल, इन 3 राशियों को 40 दिनों तक रहना होगा सावधान

Mangal Gochar 2025: 7 दिसंबर को मंगल का गोचर होने वाला है. मंगल इस समय वृश्चिक राशि में बैठे हुए हैं और 7 दिसंबर को मंगल शाम 7 बजकर 30 मिनट पर धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे. ज्योतिष शास्त्र में मंगल को ऊर्जा और आत्मविश्वास से संबंधित ग्रह माना जाता है. ज्योतिषियों के अनुसार, मंगल का धनु राशि में गोचर बहुत ही चुनौतिपूर्ण माना जाता है. मंगल धनु राशि में 16 जनवरी सुबह 4 बजकर 36 मिनट बैठे रहेंगे यानी इस राशि में मंगल 40 दिनों तक विराजमान रहेंगे. मंगल के इस गोचर का प्रभाव नए साल पर भी पड़ेगा. तो चलिए जानते हैं कि मंगल के गोचर से किन राशियों को सबसे ज्यादा सावधान रहने की सलाह दी जा रही है.

वृषभ

मंगल वृषभ राशि वालों के आठवें भाव में प्रवेश करेंगे. खर्चो में वृद्धि होगी. संतान पक्ष से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है. कार्यक्षेत्र में सीनियर्स के साथ समस्या उत्पन्न हो सकती है. व्यापार में नुकसान होगा क्योंकि बिजनेस पार्टनर के साथ तनाव उत्पन्न हो सकता है. आमदनी पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा जिससे आर्थिक स्थिति हिल सकती है. इस समय पैसों की बचत नहीं हो पाएगी.

कन्या

मंगल कन्या राशि वालों के चौथे भाव में प्रवेश करेगा. परिवार में कोई विवाद देखने को मिल सकता है. करियर में दबाव बढ़ जाएगा. काम में पूरी तरह से संतुष्ट नहीं रहेंगे. सेहत में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. मानसिक तनाव भी रहेगा. आर्थिक रूप से जितनी खर्चे हैं उतनी कमाई नहीं होगी. रिश्तों में मनमुटाव पैदा हो सकता है. छोटी छोटी बातों को लेकर तनाव में आ सकते हैं.

मकर

मंगल का मकर राशि के बारहवें भाव में गोचर होगा. तनावपूर्ण स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं. स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं पार्टनर के साथ आपसी मनमुटाव होगा. योजना बनाकर काम करना होगा, वरना नुकसान उठाना पड़ सकता है. व्यापार में कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है. शारीरिक रूप से खुद को कमजोर महसूस करेंगे.

