Mangal Gochar 2025: 27 अक्टूबर को होगा मंगल का गोचर, इन 5 राशियों की पलटेगी किस्मत

Mangal Gochar 2025: 27 अक्टूबर 2025 को मंगल ग्रह अपनी स्वराशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे. जिससे कई राशियों के लिए नए अवसर और सफलता की संभावनाएं बनेंगी.

मंगल का गोचर 5 राशियों के लिए लकी माना जा रहा है (Photo: AI Generated)
Mangal Gochar 2025: ज्योतिष शास्त्र में मंगल का गोचर बहुत ही खास माना जाता है. दरअसल, 27 अक्टूबर को मंगल स्वयं की राशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे. जब भी मंगल अपनी स्वयं की राशि में प्रवेश करते हैं तो उससे रुचक राजयोग का निर्माण होता है, जो कि एक शक्तिशाली पंच महापुरुष योग है. ज्योतिष शास्त्र में मंगल का गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इन्हें सभी ग्रहों का सेनापति कहते हैं. मंगल जब भी अपनी चाल में परिवर्तन करते हैं, योग बनाते हैं या कोई गोचर करते हैं तो उसका प्रभाव सीधा सीधा मानव जीवन और देश-दुनिया पर पड़ता है. तो चलिए जानते हैं कि मंगल के गोचर से किन राशियों को फायदा होने वाला है. 

1. मिथुन

मंगल के गोचर से मिथुन राशि वालों को फायदा होगा. यह समय आपको अत्यंत शुभ लाभ देगा. आपके कामों में गति आएगी और आत्मविश्वास बढ़ेगा. करियर में नए अवसर मिल सकते हैं. इस समय आप नेतृत्व की भूमिका निभा सकते हैं. स्वास्थ्य में सुधार और मानसिक मजबूती का अनुभव होगा. बस गुस्से पर नियंत्रण रखना होगा.

2. सिंह

सिंह राशि के जातकों के लिए मंगल का गोचर विशेष रूप से आर्थिक उन्नति लेकर आएगा. आपके द्वारा अब तक किए गए प्रयासों का फल मिल सकता है. आपको लाभकारी सौदे मिल सकते हैं, रुका हुआ धन वापस मिल सकती है. आप अधिक मेहनत से बेहतर परिणाम हासिल कर सकते हैं. 

3. कन्या

मंगल का यह गोचर आपके करियर में बड़ा बदलाव ला सकता है. नई जिम्मेदारियां, प्रमोशन या पद परिवर्तन संभव है. कार्यस्थल पर आपके निर्णयों की प्रशंसा होगी. वरिष्ठों के साथ व्यवहार में संयम रखें. घर-परिवार के बीच संतुलन बनाना जरूरी रहेगा.

4. मकर

यह गोचर आपके वित्तीय जीवन में नए द्वार खोलेगा. निवेश से लाभ होगा. रुका पैसा मिलने के योग हैं. जीवन-साथी की ओर से भी आर्थिक सहायता मिल सकती है. कोई गुप्त लाभ या अचानक सफलता भी संभव है. हालांकि, अनावश्यक खर्चो से बचें.

5. कुंभ

कुंभ राशि वालों के लिए मंगल का गोचर समय भाग्य का साथ लाएगा. इस दौरान आपकी शिक्षा, विदेश संबंधी काम या लंबी यात्रा हो सकती है जिसमें लाभ छिपा होगा. आपके विचारों और दृष्टिकोण में नवीनता आएगी. सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

