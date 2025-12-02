Mangal Gochar 2025: 7 दिसंबर को मंगल का धनु राशि में गोचर, डेढ़ महीने मौज में रहेंगे इन 4 राशियों के लोग

Mangal Gochar 2025: 7 दिसंबर को ग्रहों के सेनापति मंगल का राशि परिवर्तन होने वाला है. हिंदू पंचांग के अनुसार, इस दिन मंगल गुरु बृहस्पति के स्वामित्व वाली धनु राशि में प्रवेश करने वाले हैं. धनु राशि में मंगल का प्रवेश चार राशि के जातकों के लिए शुभ परिणाम लेकर आने वाला है. ज्योतिषविदों का कहना है कि 7 दिसंबर से लेकर 16 जनवरी तक मंगल इसी राशि में रहेंगे और चार राशि के जातकों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे. आइए इन लकी राशियों के बारे में जानते हैं.

मेष राशि

मंगल का ये गोचर मेष राशि वालों के लिए किस्मत के दरवाजे खोल सकता है. आपको जल्द ही कोई शुभ समाचार मिल सकता है. इस दौरान यात्राओं, शिक्षा और करियर से जुड़े फैसले लाभ पहुंचाएंगे. नई योजनाएं लाभ देंगी. लेकिन जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचना जरूरी है, वरना नुकसान हो सकता है.

सिंह राशि

सिंह राशि वालों के लिए भी यह समय बहुत उत्तम रहने वाला है. आपकी क्रिएटिविटी से लोग आकर्षित होंगे. लव लाइफ बेहतर होगी और संतान की उपलब्धियों से मन प्रसन्न रहेगा. इस अवधि में आप किसी पुराने और घनिष्ठ मित्र से भी मिल सकते हैं. रिश्तेदारों और करीबियों से उपहार या कोई आर्थिक मदद मिल सकती है.

कुंभ राशि

कुंभ राशि के जातकों के लिए यह गोचर करियर, कारोबार और निजी जीवन खुशियां लेकर आएगा. नए और महत्वपूर्ण लोगों के संपर्क में आएंगे. आपकी योग्यता को एक खास पहचान मिलेगी. पार्टनरशिप में किए गए कामों में अच्छे परिणाम मिलेंगे. यह समय अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए उत्तम रहेगा.

मीन राशि

मीन राशि वालों के लिए यह समय करियर में उन्नति और प्रगति का साक्षी बन सकता है. इस दौरान आपको नई जिम्मेदारियां मिलेंगी, जो आपके करियर को एक नई दिशा दे सकती हैं. प्रमोशन की संभावना बढ़ेगी और वरिष्ठजन आपका समर्थन करेंगे. केवल उतावलापन नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए हर कदम सोच-समझकर उठाएं.

