Mangal Budh Yuti 2025: आज होगी मंगल-बुध की युति, इन राशियों को अगले महीने तक होगा फायदा

Mangal Budh Yuti 2025: मंगल आज वृश्चिक राशि में प्रवेश करने वाले हैं. वहीं, वृश्चिक राशि में मंगल बुध की युति भी होने जा रही है. मंगल बुध की यह युति कई राशियों के लिए बहुत ही लाभकारी मानी जा रही है.

मंगल बुध की युति 2025 लकी राशियां (Photo: AI Generated)
मंगल बुध की युति 2025 लकी राशियां (Photo: AI Generated)

Mangal Budh Yuti 2025: 27 अक्टूबर यानी आज मंगल वृश्चिक राशि में प्रवेश करने वाले हैं, जिससे रुचक राजयोग का निर्माण हो रहा है. ज्योतिष शास्त्र में रुचक राजयोग का निर्माण तब होता है, जब मंगल स्वराशि में प्रवेश करते हैं. वहीं, पंचांग के अनुसार, वृश्चिक राशि में बुध भी विराजमान बैठे हैं, जिससे मंगल-बुध की युति का निर्माण होगा. मंगल-बुध की यह युति वृश्चिक राशि में 23 नवबंर तक बनी रहेगी. 

मंगल और बुध की युति कई राशियों के लिए अच्छा समय लेकर आ रही है. जब ये दोनों ग्रह एक साथ आते हैं, तो लोगों के अंदर नई ऊर्जा और समझदारी का सही संतुलन बनता है. इसका असर काम, करियर और रिश्तों में साफ देखने को भी मिलता है. कुछ राशियों को इस दौरान मेहनत का फल मिलेगा तो कुछ के रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं. चलिए जानते हैं किन-किन राशियों को मंगल-बुध की युति से लाभ होने जा रहा है. 

1. वृषभ

मेष राशि वालों के लिए मंगल बुध की ये युति बेहद फायदेमंद रहेगी. आपकी मेहनत अब रंग लाने लगेगी. ऑफिस में आपकी योजना और निर्णयों को लोग मानेंगे. किसी नए काम की शुरुआत करने का सही समय है. करियर में ऊंचाई और प्रमोशन के संकेत हैं. बिजनेस में नए कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं. परिवार के साथ रिश्ते मधुर रहेंगे. आत्मविश्वास से लिए गए फैसले फायदा देंगे.

2. मिथुन

मिथुन राशि वालों के लिए यह समय सफलता की नई राह खोलने वाला रहेगा. मंगल आपकी ऊर्जा बढ़ाएगा और बुध आपकी सोच को तेज करेगा. इस संयोग से काम में रफ्तार आएगी और आपकी लीडरशिप क्वालिटी उभरकर सामने आएगी. बॉस और वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा. व्यापार में नई डील मिलने की संभावना है. वैवाहिक जीवन में भी मिठास आएगी.

3. धनु
  
धनु राशि वालों के लिए मंगल बुध की युति का प्रभाव बहुत मजबूत रहेगा. कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जो आगे चलकर बड़ा फायदा देंगी. आपकी रणनीति और योजना से दूसरों को लाभ होगा. नौकरी बदलने का मौका मिल सकता है. बिजनेस में मुनाफा बढ़ेगा और निवेश से अच्छा रिटर्न मिलेगा. परिवार के साथ समय बिताने का मौका भी मिलेगा.

