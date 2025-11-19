Laxmi Vastu Tips: आपकी इस एक गलती से घर छोड़कर चली जाएंगी मां लक्ष्मी, दुख-गरीबी का होगा वास

Laxmi Vastu Tips: शास्त्रों में मां लक्ष्मी को धन की देवी बताया गया है. कहते हैं कि जिस घर में देवी लक्ष्मी का वास होता है, वहां लोगों की तिजोरी धन से भरी रहती है. लेकिन जब देवी लक्ष्मी रुष्ट होकर घर से चली जाएं तो इंसान पर गरीबी और दरिद्रता के बादल मंडराने लगते हैं. वास्तु शास्त्र के अनुसार, सूर्यास्त या रात के समय होने वाली कुछ खास गलतियां भी देवी लक्ष्मी को रुष्ट कर सकती हैं और वो घर छोड़कर चली जाती हैं. आइए इन गलतियों के बारे में जानते हैं.

नाखून और बाल काटना

शास्त्रों में संध्याकाल या रात के समय बाल या नाखून काटना बहुत अशुभ माना गया है. जिस घर में लोग ये गलती करते हैं, वहां लक्ष्मी का वास कभी नहीं होता है. ऐसे लोग लाख कोशिशों के बावजूद आर्थिक मोर्चे पर कंगाल रह जाते हैं. इसलिए सूर्यास्त के बाद इस कार्य से दूर रहना चाहिए.

खट्टी वस्तुओं का दान

वास्तु शास्त्र के अनुसार, शाम के समय खट्टे पदार्थ, हल्दी, दूध, नमक या किसी भी सफेद चीज का दान नहीं करना चाहिए. ये एक गलती भी देवी लक्ष्मी की कृपा को रोक देती है. माना जाता है कि ऐसे दान से आर्थिक समस्याएं बढ़ सकती हैं. इसलिए इन वस्तुओं को रात में दान न करना ठीक नहीं है.

रात के समय झाड़ू

झाड़ू को मां लक्ष्मी का स्वरूप मानकर पूजा जाता है. वास्तु के जानकार कहते हैं कि सूर्यास्त के बाद या रात्रिकाल में झाड़ू लगाने से भी घर की लक्ष्मी चली जाती है. यदि किसी कारणवश आपको सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगानी पड़ जाए तो घर का कचरा बाहर न निकालें. उसे घर में ही किसी कोने में इकट्ठा कर लें और सुबह घर से बाहर निकाल दें.

रात में बर्तन जूठे छोड़ना

रात को खाने के बाद रसोई में जूठे बर्तन यूं ही नहीं छोड़ने चाहिए. कहते हैं कि जिस घर में लोग रात को भोजन करने के बाद रसोई में गंदे बर्तन छोड़कर सो जाते हैं, वहां देवी लक्ष्मी, मां अन्नपूर्णा की कभी कृपा नहीं होती है. ऐसे लोगों के घर में हमेशा अन्न, धन का अभाव रहता है.

