scorecardresearch
 

Feedback

Laxmi Upay: घर की उत्तर दिशा में रख दें मां लक्ष्मी की प्रिय ये एक चीज, होगी पैसों की बचत

Laxmi Upay: वास्तु के अनुसार, यदि देवी लक्ष्मी के रुष्ट हो जाएं तो इंसान की आर्थिक स्थिति कमजोर पड़ने लगती है. खर्चे हमेशा बढ़त पर रहते हैं और आय घटने लगती है. ऐसे में कुछ विशेष उपाय अपनाकर धन की कमी को दूर किया जा सकता है. घर में सुख-समृद्धि लाई जा सकती है.

Advertisement
X
इस सरल उपाय से करें मां लक्ष्मी को प्रसन्न. कभी नहीं होगी धन की कमी
इस सरल उपाय से करें मां लक्ष्मी को प्रसन्न. कभी नहीं होगी धन की कमी

Laxmi Upay: अक्सर लोगों को शिकायत रहती है कि महीने का आखिर आने से पहले ही उनका बैंक अकाउंट खाली हो जाता है. लाख कोशिशों के बावजूद भी घर में पैसों की बचत नहीं हो पाती है. इंसान हमेशा कर्जों तले दबा रहता है. ज्योतिषविदों ने धन से जुड़ी ऐसी समस्याओं का हल बताया है. उनका कहना है जब देवी लक्ष्मी किसी कारण हमसे रुष्ट हो जाती हैं, तो उसका असर इंसान की आर्थिक स्थिति पर साफ दिखाई देने लगता है. ऐसे में कुछ खास उपाय अपनाकर धन की स्थिति को दुरुस्त किया जा सकता है.

1. वास्तु शास्त्र के अनुसार, यदि आपकी आय और खर्चों में संतुलन नहीं रहता है तो घर की उत्तर दिशा श्रीयंत्र स्थापित कर लीजिए. यह भौतिक सुख, संपत्ति को आकर्षित करता है और गरीबी को दूर करता है. धनतेरस, दीपावली, अक्षय तृतीया और नवरात्रि जैसे शुभ अवसरों पर स्थापित करना बेहद शुभ होता है. इसके अलावा, आप किसी भी सप्ताह के शुक्रवार को भी इसे घर में स्थापित कर सकते हैं. इसे स्थापित होने के बाद प्रत्येक शुक्रवार इसकी नियमित पूजा करनी चाहिए. शुभ अवसरों पर भी इसकी पूजा से बड़ा लाभ मिलता है.

2. वास्तु विशेषज्ञों का कहना है कि यदि आप अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाना चाहते हैं और धनधान्य में वृद्धि लाना चाहते हैं तो हर रात सोने से पहले देवी लक्ष्मी के मंत्रों का जाप जरूर करें. साथ ही, देवी लक्ष्मी से अपने घर में वास करने और आर्थिक स्थिति को संवारने की प्रार्थना भी जरूर करें. इसके अलावा, आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठकर भी देवी लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करना चाहिए. यह दिव्य उपाय भी आपकी किस्मत चमका सकता है.

सम्बंधित ख़बरें

Vastu Tips For Bussiness
Vastu Tips: व्यापार में पाने चाहते हैं लाभ तो अपनाएं ये वास्तु टिप्स, दूर हो जाएंगे सभी वास्तु दोष 
Main Entrance Door Vastu Tips
इस दिशा में होना चाहिए घर का मुख्य द्वार, गरीबी चली जाएगी कोसों दूर 
Where is Lakshmi's footprint, how to draw
आपकी इस एक गलती से घर छोड़कर चली जाएंगी मां लक्ष्मी, दुख-गरीबी का होगा वास 
vastu tips for court cases
पैतृक संपत्ति में विवाद या कोर्ट-कचहरी बढ़ाने का जिम्मेदार है घर का वास्तु! सुधार लें ये एक गलती 
vastu shastra
कमीशन या इनवेस्टमेंट का करते हैं काम, इस दिशा में बनवाएं घर का प्रवेश द्वार 
Advertisement

3. इसके अलावा, यदि आपने किसी को धन उधार दिया है और वो वापस नहीं मिल रहा है तो एक दिव्य उपाय कर लें. हर रोज सुबह एक लोटे में गुड़हल का फूल डालकर जल भर लें और उससे सूर्य देव को अर्घ्य दें. फिर भगवान सूर्य से अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और भौतिक सुखों की प्रार्थना करें. ऐसा करने से शुभ परिणाम मिलने की संभावना अधिक रहेगी. यह सरल उपाय पैसों से जुड़ी बाधाओं को दूर करने में मदद करता है.

---- समाप्त ----
Live TV

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement