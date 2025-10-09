Karwa Chauth 2025 LIVE Updates: करवा चौथ का व्रत कल, जानें पूजा का शुभ मुहूर्त और चांद निकलने का समय

Karwa Chauth 2025: 10 अक्टूबर को कार्तिक कृष्ण चतुर्थी पर करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा. इस दिन देशभर में सुहागनें पति की लंबी आयु के लिए निर्जला उपवास रखेंगी. करवा चौथ पर शादीशुदा महिलाएं सुबह सरगी खाने के बाद व्रत का संकल्प लेती हैं और फिर दिनभर व्रती रहती हैं. दोपहर को पूजा-पाठ के बाद करवा चौथ की कथा सुनती. इसके बाद संध्याकाल के समय भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी के बाद करवा चौथ माता की विधिवत पूजा-अर्चना करती हैं. इस दिन शाम को चंद्रोदय के समय चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है. इसके बाद सुहागनें इसी छन्नी से पति का चेहरा देखकर उनके हाथ से जल ग्रहण करती हैं और व्रत खोलती हैं.