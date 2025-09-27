Karwa Chauth 2025 Date: 9 या 10 अक्टूबर, कब है करवा चौथ व्रत? नोट करें सही तारीख और शुभ मुहूर्त

Karwa Chauth 2025 Date: करवाचौथ को सुहागिनों का पर्व कहा जाता है. इस दिन महिलाएं सूर्योदय से व्रत रखती हैं और शाम में चांद के दीदार के साथ ही व्रत का पारण करती हैं. इस दौरान महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, सुख-समृद्धि और दांपत्य जीवन की कामना करती हैं. हर वर्ष करवा चौथ मास कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है. तो चलिए जानते हैं शुभ मुहूर्त और करवा चौथ की डेट और चांद निकलने के सही समय के बारे में.

करवा चौथ 2025 डेट और शुभ मुहूर्त (Karwa Chauth 2025 Date & Shubh Muhurat)

पंचांग के अनुसार, करवा चौथ का व्रत इस बार 10 अक्टूबर रखा जाएगा. कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 09 अक्टूबर को देर रात 10 बजकर 54 मिनट पर होगी. वहीं, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का समापन 10 अक्टूबर को शाम 07 बजकर 38 मिनट पर होगा. इस दिन पूजा-अर्चना करने का शुभ मुहूर्त सुबह 05 बजकर 16 मिनट से लेकर शाम 06 बजकर 29 मिनट तक रहने वाला है और चंद्रोदय का समय शाम 7 बजकर 42 मिनट पर होगा.

करवा चौथ पूजा सामग्री लिस्ट (Karwa Chauth Pujan Samagri List)

करवा चौथ की पूजा के लिए आवश्यक सामग्री में फूल, कच्चा दूध, शक्कर, घी, अगरबत्ती, दही, मिठाई, गंगाजल, अक्षत, सिंदूर, मेहंदी, चूड़ियां, बिछुए, महावर, कंघा, बिंदी, चुनरी, पीली मिट्टी, चलनी, जल से भरा लोटा, दीपक और पूजन थाली आदि शामिल हैं.

करवा चौथ 2025 उपाय (Karwa Chauth 2025 Upay)

मजबूत वैवाहिक जीवन के लिए

यदि आप वैवाहिक जीवन में सुख-समृद्धि, प्रेम और स्थायी मजबूती चाहती हैं, तो करवा चौथ के दिन पीली चूड़ियां अवश्य धारण करें. चाहे आप किसी भी रंग की साड़ी या चूड़ियां पहनें, उनके साथ एक जोड़ी पीली चूड़ियां पहनना शुभ माना जाता है. यह उपाय दांपत्य जीवन में सौहार्द और खुशहाली लाने वाला होता है.

दुर्गा चालीसा का पाठ

करवा चौथ के दिन 108 बार मां दुर्गा का नाम जप करने से वैवाहिक जीवन में प्रेम और सामंजस्य बढ़ता है. यह उपाय रोजाना भी किया जा सकता है.

इन चीजों का करें दान

करवा चौथ के दिन केसर, लाल सिंदूर, इत्र और चने की दाल का दान करना शुभ माना जाता है. ऐसा करने से जीवन में सुख-समृद्धि और सकारात्मकता बढ़ती है.

