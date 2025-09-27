scorecardresearch
 

Feedback

Karwa Chauth 2025 Date: 9 या 10 अक्टूबर, कब है करवा चौथ व्रत? नोट करें सही तारीख और शुभ मुहूर्त

Karwa Chauth 2025: कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर करवा चौथ का पर्व मनाया जाता है. इस पर्व का सुहागिनों को बेसब्री से इंतजार रहता है. इस व्रत को निर्जला किया जाता है और करवा माता की पूजा होती है.

Advertisement
X
करवा चौथा कब है 2025 (Photo: ITG)
करवा चौथा कब है 2025 (Photo: ITG)

 Karwa Chauth 2025 Date: करवाचौथ को सुहागिनों का पर्व कहा जाता है. इस दिन महिलाएं सूर्योदय से व्रत रखती हैं और शाम में चांद के दीदार के साथ ही व्रत का पारण करती हैं. इस दौरान महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, सुख-समृद्धि और दांपत्य जीवन की कामना करती हैं. हर वर्ष करवा चौथ  मास कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है. तो चलिए जानते हैं शुभ मुहूर्त और करवा चौथ की डेट और चांद निकलने के सही समय के बारे में.

करवा चौथ 2025 डेट और शुभ मुहूर्त (Karwa Chauth 2025 Date & Shubh Muhurat)

पंचांग के अनुसार, करवा चौथ का व्रत इस बार 10 अक्टूबर रखा जाएगा. कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 09 अक्टूबर को देर रात 10 बजकर 54 मिनट पर होगी. वहीं, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का समापन 10 अक्टूबर को शाम 07 बजकर 38 मिनट पर होगा. इस दिन पूजा-अर्चना करने का शुभ मुहूर्त सुबह 05 बजकर 16 मिनट से लेकर शाम 06 बजकर 29 मिनट तक रहने वाला है और चंद्रोदय का समय शाम 7 बजकर 42 मिनट पर होगा.

सम्बंधित ख़बरें

Movie Masala
मूवी मसाला: बॉलीवुड में धूम-धाम से मनाया गया करवाचौथ, कलाकारों ने साझा की तस्वीरें 
Karva Chauth trade growth analysis.
करवा चौथ पर देशभर के बाजार में बूम, इतने हजार करोड़ का हुआ व्यापार 
करवा चौथ पर पत्नी ने की आत्माहत्या
दिन भर व्रत, शाम को पति के हाथों पानी पिया, फिर... करवा चौथ पर पत्नी का खौफनाक कदम 
पत्नी ट्रेन से कटी और पति फंदे पर झूला. (फाइल फोटो)
करवाचौथ पर देर से घर लौटने पर हुआ कपल के बीच झगड़ा... पत्नी ट्रेन से कटी तो पति ने भी मौत को लगाया गले 
Karva chauth 2024 celebration
देश में मनाया गया करवा चौथ का त्योहार, चांद के दीदार के बाद महिलाओं ने खोला व्रत 

करवा चौथ पूजा सामग्री लिस्ट (Karwa Chauth Pujan Samagri List)

करवा चौथ की पूजा के लिए आवश्यक सामग्री में फूल, कच्चा दूध, शक्कर, घी, अगरबत्ती, दही, मिठाई, गंगाजल, अक्षत, सिंदूर, मेहंदी, चूड़ियां, बिछुए, महावर, कंघा, बिंदी, चुनरी, पीली मिट्टी, चलनी, जल से भरा लोटा, दीपक और पूजन थाली आदि शामिल हैं.

Advertisement

करवा चौथ 2025 उपाय (Karwa Chauth 2025 Upay)

मजबूत वैवाहिक जीवन के लिए

यदि आप वैवाहिक जीवन में सुख-समृद्धि, प्रेम और स्थायी मजबूती चाहती हैं, तो करवा चौथ के दिन पीली चूड़ियां अवश्य धारण करें. चाहे आप किसी भी रंग की साड़ी या चूड़ियां पहनें, उनके साथ एक जोड़ी पीली चूड़ियां पहनना शुभ माना जाता है. यह उपाय दांपत्य जीवन में सौहार्द और खुशहाली लाने वाला होता है.

दुर्गा चालीसा का पाठ

करवा चौथ के दिन 108 बार मां दुर्गा का नाम जप करने से वैवाहिक जीवन में प्रेम और सामंजस्य बढ़ता है. यह उपाय रोजाना भी किया जा सकता है. 

इन चीजों का करें दान

करवा चौथ के दिन केसर, लाल सिंदूर, इत्र और चने की दाल का दान करना शुभ माना जाता है. ऐसा करने से जीवन में सुख-समृद्धि और सकारात्मकता बढ़ती है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement