scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

January 2026 Vrat Tyohar List: मकर संक्रांति से बसंत पंचमी तक, जनवरी माह में आएंगे ये बड़े व्रत-त्योहार

January 2026 Vrat Tyohar List: नए साल 2026 का जनवरी महीना व्रत-त्योहारों के लिहाज से बहुत खास रहने वाला है. इस महीने मकर संक्रांति, बसंत पंचमी, रथ सप्तमी और जया एकादशी जैसे प्रमुख पर्व मनाए जाएंगे. इन सभी त्योहारों का धार्मिक महत्व है, जिन पर व्रत, पूजा और दान को विशेष फलदायी माना गया है.

Advertisement
X
जानवरी माह में आने वाले इन त्योहारों पर व्रत, पूजा और दान का विशेष महत्व बताया गया है. (Photo: Pixabay)
जानवरी माह में आने वाले इन त्योहारों पर व्रत, पूजा और दान का विशेष महत्व बताया गया है. (Photo: Pixabay)

January 2026 Vrat Tyohar List: नए साल 2026 का पहला महीना व्रत-त्योहारों के लिहाज से बहुत खास रहने वाला है. जनवरी 2026 में कई प्रमुख व्रत-त्योहार आने वाले हैं. इस महीने मकर संक्रांति, बसंत पंचमी, रथ सप्तमी और जया एकादशी जैसे महत्वपूर्ण व्रत-त्योहार आएंगे. इनमें से प्रत्येक त्योहार अपना अलग महत्व है. जनवरी माह में आने वाले इन त्योहारों पर व्रत, पूजा और दान का विशेष महत्व बताया गया है. आइए जनवरी के माह में आने वाले इन व्रत त्योहारों पर एक नजर डालते हैं.

बसंत पंचमी
हर साल माघ शुक्ल पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाता है. इस त्योहार पर सरस्वती पूजा का विशेष महत्व बताया गया है. इस दिन विद्या और ज्ञान की देवी मां सरस्वती की विधिवत आराधना की जाती है. यही कारण है कि बच्चों की पढ़ाई-लिखाई शुरू करवाने के लिए यह दिन श्रेष्ठ समझा जाता है. शादी-विवाह जैसे शुभ और मांगलिक कार्य के लिए भी यह तिथि उत्तम है. नए साल 2026 में बसंत पंचमी का पर्व 23 जनवरी को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा.

मकर संक्रांति
जनवरी माह में आने वाला मकर संक्रांति का त्योहार भी बेहद खास है. ग्रहों के राजा सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है. इस दिन सूर्य उत्तरायण के हो जाते हैं. मकर संक्रांति पर पवित्र नदियों में स्नान और दान-पुण्य करने की परंपरा बहुत पहले से चली आ रही है. साल 2026 में मकर संक्रांति का शुभ पर्व 14 जनवरी को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा.

सम्बंधित ख़बरें

Shubh Muhurt 2026
2026 की 7 सबसे शुभ तारीखें, जब मुहूर्त निकाले बिना कर सकेंगे मांगलिक कार्य
Holi Fag Geet
भंग, चंग, रंग, अंग और तरंग का मेलजोल है फाग... गायन की ग्रामीण परंपरा जो होली की पहचान है
कड़ी सुरक्षा के बीच संगम के तट पर हुआ तीसरा अमृत स्नान, देखें महाकुंभ के हर रंग
saint ravindra puri statement on vasant panchami snan in mahakumbh
'प्रशासन ने दिया पूरा सहयोग', अंतिम शाही स्नान को लेकर बोले संत रवींद्र पुरी
swami kailash nand giri statement on mahakumbh security
अंतिम अमृत स्नान के बाद कहां जाएंगे साधु-संत, महामंडलेश्वर कैलाशानंद ने बताया
Advertisement

जनवरी में आने वाली त्योहारों की सूची
गुरुवार, 01 जनवरी 2026- प्रदोष व्रत
शनिवार, 03 जनवरी 2026- पौष पूर्णिमा
मंगलवार, 06 जनवरी 2026- सकट चौथ/संकष्टी
बुधवार, 14 जनवरी 2026- मकर संक्रांति, उत्तरायण,
बुधवार, 14 जनवरी 2026- पोंगल, लोहड़ी
बुधवार, 14 जनवरी 2026- षटतिला एकादशी
शुक्रवार, 16 जनवरी 2026- मासिक शिवरात्रि
शुक्रवार, 16 जनवरी 2026- प्रदोष व्रत
रविवार, 18 जनवरी 2026- माघ अमावस्या
शुक्रवार, 23 जनवरी 2026- बसंत पंचमी
रविवार, 25 जनवरी 2026- रथ सप्तमी
सोमवार, 26 जनवरी 2026- भीष्म अष्टमी
बृहस्पतिवार, 29 जनवरी 2026- जया एकादशी
शुक्रवार, 30 जनवरी 2026- प्रदोष व्रत

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement