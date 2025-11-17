scorecardresearch
 

Feedback

Guru Vakri 2025: गुरु ने वक्री होकर किया उठा-पटक! ये 5 राशि वाले पलटेंगेबाजी! हो जाएं सावधान

Guru Vakri 2025: 11 नवंबर को गुरु अपनी उच्च राशि कर्क में वक्री हो चुके हैं. देवगुरु बृहस्पति के वक्री होने से कई राशियों के सावधान रहने की सलाह दी गई है. आइए जानते हैं उन अशुभ राशियों के बारे में.

Advertisement
X
गुरु के वक्री होने से इन राशियों को होगा नुकसान (Photo: ITG)
गुरु के वक्री होने से इन राशियों को होगा नुकसान (Photo: ITG)

Guru Vakri 2025: ज्योतिष के सबसे मूल्यवान और पवित्र ग्रह देवगुरु बृहस्पति माने जाते हैं. इनकी चाल बदलने से लोगों के जीवन में शुभता भी आ सकती है और बने बनाए काम बिगड़ भी सकते हैं. साल 2025 में बृहस्पति की स्थिति बहुत विशेष है क्योंकि इस वर्ष में बृहस्पति ने 3 राशियों में भ्रमण किया. पंचांग के अनुसार, साल के आरंभ में वृषभ राशि में थे, इसके बाद 15 मई को मिथुन राशि में प्रवेश कर गए थे और जब इन्होंने मिथुन में प्रवेश किया तो इससे इनकी चाल अतिचारी हो गई. इसके बाद 19 अक्टूबर को फिर से बृहस्पति ने कर्क राशि में प्रवेश कर लिया है और 11 नवंबर 2025 को कर्क राशि में ही बृहस्पति वक्री हो जाएंगे. फिर, वक्री स्थिति में ही बृहस्पति दिसंबर में मिथुन राशि में पुन: वापिस आ जाएंगे. 

मेष

देवगुरु बृहस्पति के वक्री होने से मेष राशि वालों को आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ सकता है. पैसे-रुपये की दिक्कतें आपको झंझट में डाल सकती हैं. शत्रु और विरोधियों से समस्या हो सकती है. इस समय में वाहन दुर्घटना से भी सावधान रहना होगा. ये समय स्थान परिवर्तन का समय हो सकता है. 

सम्बंधित ख़बरें

Vivah Panchami 2025: इस शुभ दिन शादी क्यों नहीं होती? 
Shani Pradosh Vrat 2025
आज रखा जा रहा है मार्गशीर्ष माह का पहला सोम प्रदोष व्रत, जानें शुभ मुहूर्त, पूजा विधि  
The Rajyog of Mercury-Jupiter can open the door of fortune, the natives of 3 zodiac signs will be in the seventh heaven
चार राजयोग, चार बड़े फायदे, 2026 में इन 3 राशियों का चमकेगा भाग्य 
Gajkesari Rajyog 2025
दिसंबर में बनेगा शुभ गजकेसरी योग, इन राशियों का शुरू होगा गोल्डन टाइम 
Som Pradosh Vrat 2024
कब है मार्गशीर्ष महीने का पहला प्रदोष व्रत ? नोट करें तिथि, शुभ मुहूर्त 

वृषभ

देवगुरु बृहस्पति के वक्री होने से वृषभ राशि वालों के रिश्तों में दिक्कतें आ सकती है. करियर में भी समस्या आ सकती है और नौकरी जा सकती है. महत्वपूर्ण काम आपके रुक सकते हैं. सेहत का सबसे ज्यादा ध्यान रखें और पेट से जुड़ी समस्या भी हो सकती है. 

कर्क

देवगुरु बृहस्पति के वक्री कर्क राशि में ही हुए है इसलिए स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं. पैसों-रुपयों को लेकर समस्या हो सकती है, उसका ध्यान रखना होगा. आर्थिक समस्या भी आ सकती है. बेवजह की चिंताएं इस समय आपकी बढ़ सकती हैं. बिना किसी बात के अनावश्यक भय हो सकता है.  

Advertisement

सिंह

देवगुरु बृहस्पति के वक्री होने से सिंह राशि वालों को धन का नुकसान हो सकता है. बेवजह की परेशानियां आपको परेशान कर सकती हैं. आपको छोटी छोटी बातों पर तनाव परेशान कर सकता है. मुकदमेबाजी और विवादों से बचें रहें. अगले कुछ दिन सिंह राशि वालों के लिए बहुत ही कठिन हो सकते हैं. आकस्मिक रूप से स्थान परिवर्तन भी सकता है.  

तुला

देवगुरु बृहस्पति के वक्री होने से तुला राशि वालों के लिए नकारात्मक माना जा रहा है. फाइनेंशियल समस्याएं परेशान कर सकती हैं. संतान पक्ष से कष्ट हो सकता है और तनाव भी हो सकता है. नजदीकी रिश्तों में दिक्कतें आ सकती हैं. जीवन में बहुत सारे परिवर्तन होंगे, जिससे आपको सतर्क रहना होगा. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election 2025
    लव राशिफल
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    आज का राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement