scorecardresearch
 

Feedback

Guru Shukra Kendra Yog: गुरु-शुक्र आज बनाएंगे केंद्र दृष्टि राजयोग, इन राशियों की चमकेगी किस्मत

Guru Shukra Kendra Yog: 3 नवंबर यानी आज गुरु शुक्र का केंद्र दृष्टि राजयोग का निर्माण करने जा रहे हैं. ज्योतिष शास्त्र में केंद्र दृष्टि राजयोग बहुत ही शुभ माना जाता है. तो चलिए जानते हैं कि इस राजयोग से कौन सी राशियां लकी साबित होने वाली हैं.

Advertisement
X
गुरु शुक्र राजयोग 2025 (Photo: ITG)
गुरु शुक्र राजयोग 2025 (Photo: ITG)

Guru Shukra Kendra Yog: वैदिक ज्योतिष के अनुसार शुक्र ग्रह को जीवन में ऐश्वर्य, भौतिक सुख-सुविधाओं, आकर्षण, प्रेम, सौंदर्य, कला, दांपत्य सुख और वैभव का कारक माना गया है. शुक्र के राशि परिवर्तन का प्रभाव सभी राशियों पर पड़ता है. दरअसल, 2 नवंबर को शुक्र देव अपनी स्वयं की राशि तुला में प्रवेश करके मालव्य राजयोग का निर्माण किया है. यह योग ज्योतिष में अत्यंत शुभ माना जाता है. यह योग व्यक्ति के जीवन में वैभव, आकर्षण, आर्थिक समृद्धि और सामाजिक प्रतिष्ठा लाता है. इसके अलावा, 3 नवंबर यानी आज गुरु (बृहस्पति) और शुक्र के बीच केंद्र से दृष्टि संबंध भी बनेगा, जिसे केंद्र दृष्टि राजयोग कहा जाता है. यह संयोग न केवल शुभ फल लाएगा, बल्कि कुछ राशियों के जीवन में आर्थिक सुधार भी लेकर आएगा

1. मेष

शुक्र गुरु के केंद्र दृष्टि राजयोग से मेष राशि वालों की किस्मत चमकने वाली है. इस योग के बनने से आर्थिक लाभ होगा. हर कार्य में फायदा होगा. साथ ही, व्यापार भी ऊंचाइयों पर पहुंचेगा. यात्रा का संयोग बन रहा है. भाग्य का साथ प्राप्त होगा. धार्मिक कार्यों से संबंध बढ़ेगा. करियर में तरक्की का योग बन रहा है. विदेश से जुड़े लोगों को भी फायदा होगा.

सम्बंधित ख़बरें

कुंभ राशि वाले लक्ष्य पर ध्यान देंगे, जानें क्या कहती है आपकी राशि 
धनु राशि वाले बड़बोलेपन से बचें, जानें क्या कहती है आपका राशि  
वृश्चिक राशि वालों का लक्ष्य पूरा होगा, जानें अन्य राशियों का हाल  
सोम प्रदोष व्रत पर आज वृष राशि वालों के रुके काम पूरे होंगे, जानें अन्य राशियों का हाल 
मेष से लेकर मीन तक, जानें अपना आज का भविष्यफल 

2. मिथुन

शुक्र गुरु के केंद्र दृष्टि योग से मिथुन राशि वालों के जीवन में पैसे कमाने का योग बन रहा है. सम्मान और सुख-सुविधाएं प्राप्त करने के लिए यह समय बहुत ही अच्छा माना जा रहा है. आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपको अपने कार्यों का उचित फल प्राप्त होगा. नए निवेश से फायदा मिल सकता है. नौकरीपेशा लोगों को उच्च अधिकारियों से प्रशंसा और पद-प्रतिष्ठा मिलने के योग हैं. परिवार का तनाव दूर होगा.

Advertisement

3. मीन

शुक्र गुरु का केंद्र दृष्टि राजयोग मीन राशि वालों के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलने वाला है. पैतृक संपत्ति, पुराने निवेश या रुके हुए धन से अप्रत्याशित लाभ मिलने की प्रबल संभावना है. आपकी किस्मत प्रबल रहेगी. लंबे समय से चली आ रही बाधाएं दूर होंगी. नए आय का स्रोत खुलेंगे. पारिवारिक मामलों में भी सामंजस्य बढ़ेगा.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mokama Election
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Buxar Election
    Bihar Election 2025 Schedule
    Gopalganj Election
    Chapra Vidhan Sabha
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Mahua Chunav
    लव राशिफल
    Karakat Election
    Bihar Election 2025
    Advertisement