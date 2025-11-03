Guru Shukra Kendra Yog: गुरु-शुक्र आज बनाएंगे केंद्र दृष्टि राजयोग, इन राशियों की चमकेगी किस्मत

Guru Shukra Kendra Yog: वैदिक ज्योतिष के अनुसार शुक्र ग्रह को जीवन में ऐश्वर्य, भौतिक सुख-सुविधाओं, आकर्षण, प्रेम, सौंदर्य, कला, दांपत्य सुख और वैभव का कारक माना गया है. शुक्र के राशि परिवर्तन का प्रभाव सभी राशियों पर पड़ता है. दरअसल, 2 नवंबर को शुक्र देव अपनी स्वयं की राशि तुला में प्रवेश करके मालव्य राजयोग का निर्माण किया है. यह योग ज्योतिष में अत्यंत शुभ माना जाता है. यह योग व्यक्ति के जीवन में वैभव, आकर्षण, आर्थिक समृद्धि और सामाजिक प्रतिष्ठा लाता है. इसके अलावा, 3 नवंबर यानी आज गुरु (बृहस्पति) और शुक्र के बीच केंद्र से दृष्टि संबंध भी बनेगा, जिसे केंद्र दृष्टि राजयोग कहा जाता है. यह संयोग न केवल शुभ फल लाएगा, बल्कि कुछ राशियों के जीवन में आर्थिक सुधार भी लेकर आएगा

1. मेष

शुक्र गुरु के केंद्र दृष्टि राजयोग से मेष राशि वालों की किस्मत चमकने वाली है. इस योग के बनने से आर्थिक लाभ होगा. हर कार्य में फायदा होगा. साथ ही, व्यापार भी ऊंचाइयों पर पहुंचेगा. यात्रा का संयोग बन रहा है. भाग्य का साथ प्राप्त होगा. धार्मिक कार्यों से संबंध बढ़ेगा. करियर में तरक्की का योग बन रहा है. विदेश से जुड़े लोगों को भी फायदा होगा.

2. मिथुन

शुक्र गुरु के केंद्र दृष्टि योग से मिथुन राशि वालों के जीवन में पैसे कमाने का योग बन रहा है. सम्मान और सुख-सुविधाएं प्राप्त करने के लिए यह समय बहुत ही अच्छा माना जा रहा है. आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपको अपने कार्यों का उचित फल प्राप्त होगा. नए निवेश से फायदा मिल सकता है. नौकरीपेशा लोगों को उच्च अधिकारियों से प्रशंसा और पद-प्रतिष्ठा मिलने के योग हैं. परिवार का तनाव दूर होगा.

3. मीन

शुक्र गुरु का केंद्र दृष्टि राजयोग मीन राशि वालों के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलने वाला है. पैतृक संपत्ति, पुराने निवेश या रुके हुए धन से अप्रत्याशित लाभ मिलने की प्रबल संभावना है. आपकी किस्मत प्रबल रहेगी. लंबे समय से चली आ रही बाधाएं दूर होंगी. नए आय का स्रोत खुलेंगे. पारिवारिक मामलों में भी सामंजस्य बढ़ेगा.

