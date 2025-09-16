scorecardresearch
 

Guru Nakshatra Parivartan 2025: शारदीय नवरात्र से पहले होगा गुरु का पद नक्षत्र परिवर्तन, इन राशियों की चमक जाएगी किस्मत

Guru Nakshatra Parivartan 2025: वैदिक ज्योतिष में गुरु ग्रह ज्ञान, शिक्षक, धन, संतान, विवाह, धर्म, धार्मिक कार्य और विस्तार का कारक ग्रह है. यह सबसे शुभ ग्रहों में से एक है, जिसकी शुभ दृष्टि जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य लाती है.

देवगुरु बृहस्पति 19 सितंबर को करेंगे पुनर्वसु नक्षत्र के तृतीय पद में प्रवेश (Photo: AI Generated)
देवगुरु बृहस्पति 19 सितंबर को करेंगे पुनर्वसु नक्षत्र के तृतीय पद में प्रवेश (Photo: AI Generated)

Guru Nakshatra Parivartan 2025: इस साल 22 सितंबर से शारदीय नवरात्र की शुरुआत होने वाली है. शारदीय नवरात्र में मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की लगातार नौ दिनों की पूजा-उपासना की जाती है. वहीं, पंचांग के अनुसार, शारदीय नवरात्र से दो दिन पहले कई राशियों का अच्छा समय शुरू हो जाएगा. दरअसल, शारदीय नवरात्र से ठीक दो दिन पहले देवगुरु बृहस्पति का पद नक्षत्र परिवर्तन होगा. यानी 19 सितंबर को देवगुरु बृहस्पति दोपहर 2 बजकर 01 मिनट पर पुनर्वसु नक्षत्र के तृतीय पद में प्रवेश कर जाएंगे. जो कि बहुत ही खास माना जा रहा है. 

ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, गुरु का नक्षत्र परिवर्तन हो या गुरु का पद नक्षत्र परिवर्तन, उनकी सारी बदलती चाल महत्वपूर्ण कहलाती है. तो चलिए जानते हैं कि 19 सितंबर को होने जा रहे गुरु के तृतीय पद नक्षत्र परिवर्तन से किन राशियों का अच्छा समय शुरू हो जाएगा. 

1. कर्क

19 सितंबर को होने जा रहा गुरु का पद नक्षत्र परिवर्तन कर्क राशि वालों के लिए बहुत ही खास माना जा रहा है. ये समय कर्क राशि वालों की किस्मत चमकाएगा. कोई गलत फैसला लेने से सावधान रहना होगा. सेहत बहुत अच्छी रहेगी. जीवन में सुख-समृद्धि का आगमन होगा. 

कर्क राशि वालों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा. गुरु और मां दुर्गा की कृपा से किसी बिजनेस में भी तरक्की पाएंगे. पैतृक संपत्ति के द्वारा लाभ होगा. पैसा कमाने के नए मार्ग खुलेंगे. 

2. कन्या

कन्या राशि वालों के लिए गुरु का पद नक्षत्र परिवर्तन बेहद शुभ माना जा रहा है. धन लाभ होगा. दोस्तों और परिवार का साथ प्राप्त होगा. कार्यक्षेत्र में पद-प्रतिष्ठा की संभावना बन रही है. बिजनेस में तरक्की के योग बन रहे हैं, जिससे भविष्य में भी फायदा होगा. प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में भी लाभ पाएंगे. इस दौरान अगर निवेश करेंगे तो फायदा ही होगा. करियर में मनचाही सफलता हासिल करेंगे.  

यहां विराजमान हैं देवगुरु बृहस्पति

इस दौरान देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में विराजमान हैं और 17 अक्टूबर तक इसी राशि में रहेंगे. 18 अक्टूबर, शनिवार के दिन गुरु रात 9 बजकर 39 मिनट पर कर्क राशि में चले जाएंगे.    

