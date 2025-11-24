Guru Margi 2026: नए साल 2026 से गुरु मार्गी होकर इन राशियों की चमकाएंगे किस्मत, होगा धन लाभ

Guru Margi 2026: देवगुरु बृहस्पति जब भी अपनी चाल में परिवर्तन करता है तो उसका प्रभाव हर राशि, जीवन और देश-दुनिया पर पड़ता है. इस समय गुरु मिथुन राशि में अतिचारी गति चल रहे हैं, जहां वे 1 साल तक रहेंगे. अतिचारी होने के साथ साथ देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि अन्य राशियों पर भी पड़ेगी. पंचांग के अनुसार, 11 नवंबर 2025 को गुरु कर्क राशि में वक्री हो गए थे और 5 दिसंबर तक इसी राशि में वक्री रहेंगे. फिर, 5 दिसंबर को दोपहर 3 बजकर 38 मिनट पर गुरु मिथुन राशि में प्रवेश करके दोबारा वक्री हो जाएंगे और 11 मार्च 2026 को मिथुन राशि में मार्गी हो जाएंगे.

ज्योतिषियों के अनुसार, गुरु के मार्गी होने से कई राशियों को फायदा होने जा रहा है. साथ ही, राशियों के आर्थिक लाभ भी हो सकता है. आइए जानते हैं उन राशियों के बारे में.

मेष

गुरु के मार्गी होना मेष राशि वालों के फलदायी साबित होगा. कार्यक्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी. पुराने रुके हुए सभी कार्य पूरे होंगे. अगर किसी व्यक्ति को लंबे समय से बीमारी है तो उस व्यक्ति की बीमारी ठीक हो सकती है. जो लोग बिजनेस में हैं उनकी आय में वृद्धि हो सकती है. वैवाहिक जीवन में जो मदभेद चल रहे हैं वो सभी समाप्त हो जाएंगे. करियर में सफलता प्राप्त हो सकती है.

मिथुन

मिथुन राशि वालों को मार्गी होने से भाग्य का साथ प्राप्त होगा. भाग्य का साथ प्राप्त होगा. आय में वृद्धि भी होगी. निवेश के क्षेत्र में लाभ प्राप्त होगा. जोखिम भरे कार्यों में रुचि बढ़ेगी. नौकरी करने वालों को प्रमोशन और तरक्की प्राप्त हो सकती है. जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है उनको शादी के योग बन रहे हैं. व्यापारिक लोगों को इस समय सबसे ज्यादा फायदा होगा.

वृश्चिक

वृश्चिक वालों के तरक्की के भाग खुलेंगे. समाज में मान सम्मान में वृद्धि होगी. कार्यक्षेत्र में ऊंचा पद मिलने की संभावना बन रही है. इस गोचर के प्रभाव से रिश्तों में सुधार आएगा. बिजनेस से जुड़े मामलों में परिवार की राय जरूर लें. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. बिजनेस में लाभ होगा. सेहत में भी सुधार होगा. वैवाहिक जीवन सुखमय बिताएंगे. बस खर्चों में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है.

