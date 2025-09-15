scorecardresearch
 

Planetary Transit: आज 2 ग्रह एकसाथ करेंगे राशि परिवर्तन, इन राशियों की होगी चांदी ही चांदी

Planetary Transit: 15 सितंबर यानी आज दो बड़े ग्रह एकसाथ राशि परिवर्तन करने वाले हैं, जिससे ज्योतिष शास्त्र में बेहद शुभ माना जा रहा है. दरअसल, कल बुध ग्रह अपनी उच्च राशि कन्या में प्रवेश करेंगे और शुक्र ग्रह सिंह राशि में गोचर करने वाले हैं.

बुध और शुक्र एकसाथ करेंगे राशि परिवर्तन
Planetary Transit: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, 15 सितंबर यानी आज का दिन बेहद खास रहने वाला है. आज एक साथ दो बड़े ग्रह अपनी चाल बदलने वाले हैं. ग्रहों के राजकुमार बुध ग्रह  आज अपनी स्वयं की राशि कन्या में प्रवेश करेंगे. बुध को बुद्धि, वाणी, तर्कशक्ति, शिक्षा और व्यापार का कारक माना जाता है. 

इसी के साथ ही शुक्र ग्रह, जिन्हें भौतिक सुख-सुविधा, वैवाहिक जीवन, प्रेम, कला, सौंदर्य और वैभव का कारक माना गया है, वे भी आज राशि परिवर्तन करने वाले हैं. शुक्र ग्रह कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे. सिंह अग्नि तत्व की राशि है और इसमें शुक्र का प्रवेश जीवन में नई चमक और आत्मविश्वास लेकर आता है.

ऐसे में आइए जानते हैं कि एक दी दिन दो ग्रहों के राशि परिवर्तन से किन-किन राशियों को लाभ होने वाला है.

मेष राशि (Aries)

मेष राशि के जातकों के लिए यह दिन बेहद शुभ रहने वाला है. कार्यक्षेत्र में नई ऊर्जा आएगी. विद्यार्थियों के लिए यह समय पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ाने वाला रहेगा. आपके रिश्तों में मधुरता आएगी. वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ेगा. कला और क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों के लिए यह समय अवसरों की बरसात लेकर आएगा. कारोबार में बड़ा मुनाफा हो सकता है.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन बेहद फलदायी रहने वाला है. आपके नए संपर्क बनेंगे. यह समय व्यापारियों और नौकरीपेशा लोगों के लिए नए अवसर लेकर आएगा. करियर में ऊँचाइयां हासिल होगी. उच्च पद की प्राप्ति होगी.  मान-सम्मान की संभावना बढ़ेगी. घर-परिवार में सुख-शांति का वातावरण रहेगा.

धनु राशि (Sagittarius)

धनु राशि के लिए यह राशि परिवर्तन जीवन में सकारात्मकता लेकर आने वाला है. कार्यक्षेत्र में मेहनत रंग लाएगी. सीनियर आपके काम से प्रभावित होंगे. आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. निवेश से लाभ मिलने की संभावना है. प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और दांपत्य जीवन सुखद बनेगा.

