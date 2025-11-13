Gajkesari Rajyog : गजकेसरी राजयोग में होगी साल 2026 की शुरुआत, पहले हफ्ते से ही इन राशियों पर बरसेगा धन

Gajkesari Rajyog 2026: साल 2026 की शुरुआत बेहद शुभ और मंगलकारी योग में होने जा रही है. नए वर्ष का आगमन ऐसे अद्भुत संयोग में होगा जो बहुत से लोगों के जीवन में धन, यश और समृद्धि के दरवाजे खोलेगा. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, वर्ष 2026 की शुरुआत में गजकेसरी राजयोग बन रहा है. यह एक बेहद प्रभावशाली योग माना जाता है, जो व्यक्ति को अपार धन-संपत्ति, सामाजिक प्रतिष्ठा और सम्मान देता है. गुरुदेव बृहस्पति वर्ष 2026 में मिथुन राशि में विराजमान रहेंगे. वे 11 नवंबर 2025 से वक्री अवस्था में हैं. नए साल के शुरुआती महीनों तक वक्री ही रहेंगे.

इसी बीच, 2 जनवरी 2026 को सुबह 09:25 बजे चंद्रमा मिथुन राशि में गोचर करेंगे. 4 जनवरी 2026 को सुबह 09:42 बजे तक वहीं रहेंगे. इस अवधि में मिथुन राशि में गुरु और चंद्रमा की युति से गजकेसरी राजयोग का निर्माण होगा. यह योग अत्यंत शुभ माना जाता है और जिसके कुंडली में इसका प्रभाव पड़ता है, उसे जीवन में आर्थिक उन्नति, बिजनेस में कामयाबी, और प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होती है. यह योग बुद्धि, ज्ञान और निर्णय क्षमता को भी बेहतर बनाता है. इस विशेष योग के प्रभाव से तीन राशियों पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा बरसेगी. इन जातकों को अप्रत्याशित लाभ, नए अवसर और आर्थिक स्थिरता मिल सकती है.



वृषभ राशि

वृषभ राशि के जातकों पर मां लक्ष्मी की कृपा तो रहती ही है, लेकिन साल 2026 की शुरुआत में बन रहा गजकेसरी राजयोग उनके जीवन में विशेष शुभ परिणाम लेकर आएगा. यह समय वृषभ राशि वालों के लिए आर्थिक, पारिवारिक और स्वास्थ्य के नजरिए से बेहद लाभकारी रहेगा.

पुरानी बीमारियों से राहत मिलेगी और सेहत में सुधार होगा. अविवाहित जातकों के विवाह के योग रहेंगे, वहीं घर-परिवार में शुभ और मांगलिक आयोजन होने की संभावना है. नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां और पदोन्नति के अवसर मिल सकते हैं, जो उनके यश और धन दोनों में वृद्धि करेंगे.

मिथुन राशि

मिथुन राशि में ही गुरु और चंद्रमा की युति से गजकेसरी राजयोग बन रहा है, इसलिए इस राशि के जातकों को इसका सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा. यह समय उनके लिए उन्नति, सफलता और सम्मान लेकर आने वाला है.

नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति और आर्थिक लाभ के अवसर मिलेंगे, जबकि व्यवसाय करने वालों को अच्छे मुनाफे और नए विस्तार के योग बनेंगे. आपकी वाणी का प्रभाव लोगों पर गहराई से पड़ेगा, जिससे कई महत्वपूर्ण कार्य सहजता से बन जाएंगे. सामाजिक और पारिवारिक स्तर पर मान-सम्मान बढ़ेगा, और अविवाहित जातकों के लिए विवाह के योग भी मजबूत रहेंगे. कुल मिलाकर, मिथुन राशि वालों के लिए यह समय उन्नति, समृद्धि और प्रतिष्ठा से भरपूर रहेगा.



तुला राशि

तुला राशि पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है, और जनवरी 2026 की शुरुआत में बन रहा गजकेसरी राजयोग इनके जीवन में भाग्य का भरपूर साथ लेकर आएगा. यह समय तुला जातकों के लिए करियर, धन और संबंधों के क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन के मौके लाएगा. करियर में नए अवसर मिलेंगे. आपकी मेहनत की सराहना होगी. पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग बनेंगे. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और धन में निरंतर वृद्धि संभव है. साथ ही, परिवार में प्रेम, सामंजस्य और खुशहाली का वातावरण रहेगा.

