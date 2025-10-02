scorecardresearch
 

Dussehra 2025: दशहरे की रात जरूर करें ये एक काम, कोसों दूर रहेगी गरीबी

Dussehra 2025: इस साल दशहरे का त्योहार 2 अक्टूबर को यानी कल मनाया जाएगा. कहते हैं कि इस दिन कुछ विशेष उपाय बहुत ही लाभकारी होते हैं और इनके प्रयोग से किसी का भी जीवन बदल सकता है.

दशहरे के दिन कुछ विशेष उपाय बेहद कारगर माने गए हैं, जिनके प्रयोग से किसी का भी जीवन बदल सकता है.
Dussehra 2025: आज देशभर में दशहरे का पर्व मनाया जा रहा है. इस त्योहार को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है. इस दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था. इसी उपलक्ष्य में हर साल विजय दशमी के दिन रावण दहन किया जाता है. विजय दशमी की रात बहुत दिव्य होती है. इस दिन रात्रिकाल या संंध्याकाल में कुछ विशेष उपाय बहुत ही कल्याणकारी माने जाती हैं. ऐसी मान्यताएं हैं कि दशहरे के दिन कुछ विशेष उपाय करने से जीवन में सुख-समृद्धि आती है और आर्थिक मोर्चे पर कभी धनधान्य की कमी नहीं रहती है.

1. दान-पुण्य

ज्योतिषविद ऐसा मानते हैं कि दशहरे की रात रावण दहन के बाद कुछ खास चीजों का दान करने से सुख-संपन्नता में वृद्धि होती है. कहते हैं कि आर्थिक संकट से मुक्ति पाने के लिए दशहरे पर शाम या रात के समय किसी मंदिर में झाड़ू का दान करना उत्तम होता है. आप चाहें तो किसी गरीब या जरूरतमंद आदमी को खाने की चीजों या वस्त्रों का दान भी कर सकते हैं.

2. सुंदरकांड का पाठ

विजयदशमी के दिन घर में सुंदरकांड की कथा कराना भी बहुत उत्तम माना जाता है. ऐसा करने से घर में कभी रोग-बीमारियों की दस्तक नहीं होती है. इंसान का जीवन हमेशा खुशहाल रहता है. सुंदरकांड के पाठ के बाद हनुमान जी की आरती उतारें और प्रसाद बांट दें.

3. शमी के पेड़ के नीचे दीपक

ज्योतिषविद ऐसा मानते हैं कि शमी के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से किसी भी तरह के दुख-दर्द या पीड़ा से मुक्ति मिल सकती है. यह उपाय करने से न केवल कर्ज से जुड़ी समस्याएं समाप्त होती हैं. बल्कि कोर्ट-कचहरी के मामले में भी सफलता मिलती है.

4. रावण दहन की राख

आपने देखा होगा कि रावण दहन के बाद लोग उसकी राख राख को अपने साथ घर ले आते हैं. ऐसी मान्यताएं हैं कि रावण दहन की राख घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है. इसलिए कुछ लोग इस राख को किसी कपड़े में बांधकर दरवाजे की चौखट से बांध देते हैं. ताकि नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश ही न कर सकें.

