Dussehra 2025 Upay: जब सोना बन गए शमी के पत्ते! दशहरे पर आपको भी मालामाल कर सकता है ये उपाय

Dussehra 2025 Upay: दशहरे से जुड़ी एक कथा बहुत प्रचलित है. कहते हैं कि इसी दिन कुबेर ने राजा रघु को स्वर्ण मुद्राएं देने के लिए शमी के पत्तों को सोने में बदल दिया था. मान्यता है कि दशहरे की रात कुछ उपाय आपके जीवन में भी ऐसा ही कोई चमत्कार कर सकते हैं.

दशहरे पर ये एक उपाय आपको कर सकता है मालामाल. (Photo: AI Generated)
Dussehra 2025 Upay: आज देशभर में धूमधाम से दशहरे का त्योहार मनाया जा रहा है. इस दिन देश में जगह-जगह रावण का पुतला दहन करने की परंपरा है. ज्योतिषविद मानते हैं कि दशहरे की रात बड़ी दिव्य होती है और इस शुभ अवसर पर रात्रिकाल में कुछ विशेष उपाय करने से धन की देवी मां लक्ष्मी की कृपा मिलती है. यदि आप घर में मां लक्ष्मी का वास और आर्थिक मोर्चे पर धनधान्य की प्राप्ति चाहते हैं तो दशहरे पर देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय जरूर करें.

1. मां लक्ष्मी को ऐसे करें प्रसन्न
दशहरा या विजयादशमी की रात घर के ईशान कोण में अष्टकमल बनाना चाहिए. ईशान कोण में लाल रंग के फूल और कुमकुम या रोली से रंगोली भी बनानी चाहिए. इसके बाद इसके पास एक दीपक जरूर प्रज्वलित करना चाहिए. कहते हैं कि यह एक उपाय करने से घर में देवी लक्ष्मी का वास होता है.

2. शमी के वृक्ष की पूजा
दशहरे के त्योहार पर शमी के वृक्ष की पूजा करना भी बहुत उत्तम माना जाता है. संभव हो तो इस दिन घर के आंगन में शमी का वृक्ष लगाएं और उसके पास एक दीपक जरूर जलाएं. मान्यता है कि दशहरे के दिन कुबेर ने राजा रघु को स्वर्ण मुद्राएं देने के लिए शमी के पत्तों को सोने का बना दिया था. तभी से शमी को स्वर्ण देने वाला पौधा माना जाता है.

3. पीली कौड़ियां
दशहरे पर रात्रिकाल में 5 पीली कौड़ियों पर हल्दी लगाकर लक्ष्मी जी के समक्ष रखें और उनकी पूजा करें. इसके बाद इन कौड़ियों को तिजोरी या धन के स्थान पर संभालकर रख दें. आपके घर में कभी धन का अकाल नहीं पड़ेगा. यदि आप व्यापारी हैं तो इन कौड़ियों को अपनी दुकान या दफ्तर में धन के स्थान या मंदिर के आस-पास रख सकते हैं.

4. तुलसी के पास दीपक
दशहरे की रात घर की उत्तर दिशा और तुलसी के समक्ष घी का दीपक जलाकर लक्ष्मी जी का स्मरण करें. इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा और धन की स्थिरता आती है. यदि आप कर्ज, खर्च की समस्या से परेशान हैं या आर्थिक मोर्चे पर बाधा आ रही है तो इस उपाय को जरूर करें.

---- समाप्त ----
