Dussehra 2025: दशहरा के दिन घर के इन जगहों पर जलाएं दीपक, मां लक्ष्मी की होगी खास कृपा

Dussehra 2025: दशहरा का पर्व हर साल पूरे देश में हर्षोल्लास और भक्ति के साथ मनाया जाता है. यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है. कहा जाता है कि इस दिन माता दुर्गा और धन की देवी लक्ष्मी की पूजा करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है. इस दिन धन की देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए दशहरे के दिन विशेष पूजा और हवन के अलावा कुछ खास उपाय करने से घर में नकारात्मकता कम होती है और समृद्धि आती है. ऐसी मान्यता है कि इस दिन घर की कुछ जगहों पर दीपक जलाने से घर की नकारात्मकता दूर होती है. जानते हैं घर की उन खास जगहों के बारे में जहां पर दशहरा के दिन दीपक जलाने से आर्थिक लाभ होता है.

शमी पेड़ के नीचे

शमी के पेड़ को विजय, सौभाग्य और धन का प्रतीक माना जाता है. पुराणों और कथाओं में इसका विशेष महत्व बताया गया है. कहा जाता है कि भगवान राम ने लंका जाने से पहले शमी के वृक्ष की पूजा की थी. दशहरा के दिन शमी के पेड़ के नीचे दिया जलाने से सफलता मिलती है.

घर का मुख्य द्वार

घर का मुख्य द्वार सिर्फ प्रवेश का स्थान नहीं होता, बल्कि इसे सकारात्मक ऊर्जा और मां लक्ष्मी के आगमन का प्रतीक माना जाता है. यहां दीपक जलाने से राहु के बुरे प्रभाव से मुक्ति मिलती है. साथ ही जीवन में शुभता आती है.

घर का पूजा स्थान

दशहरा के दिन घर के पूजा स्थान पर घी का एक अखंड दीपक जलाना चाहिए, कहा जाता है कि पूजा स्थल पर अगर दीपक रात भर जलता रह जाए तो जीवन में सुख और शांति बनी रहती है. साथ ही शुभ फलों की प्राप्ति होती है.

तुलसी का पौधा

तुलसी के पौधा मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है. दशहरे के दिन शाम को तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए. इससे घर में शुभता का आगमन होता है और आर्थिक तंगी दूर होती है.

