Dussehra 2025: दशहरा पर राशिनुसार करें इन चीजों का दान, खुलेंगे भाग्य के द्वार

दशहरा यानी विजयादशमी का पर्व हिंदू धर्म में बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. यह पर्व अच्छाई की बुराई पर जीत का प्रतीक है. इस साल दशहरा का त्योहार 2 अक्टूबर को मनाया जाएगा. मान्यता है कि इस दिन भगवान श्रीराम ने रावण का वध कर धर्म की स्थापना की थी. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, विजयादशमी के दिन किए गए शुभ कार्य, दान-पुण्य और पूजा-पाठ का फल कई गुना बढ़कर प्राप्त होता है. यही कारण है कि इस दिन हर राशि के जातकों को कुछ खास उपाय करने चाहिए, ताकि जीवन में विजय, सुख-समृद्धि और तरक्की बनी रहे.
मेष राशि (Aries)
मेष राशि के जातकों के लिए दशहरे का दिन बेहद शुभ रहता है. इस दिन भगवान श्रीराम और हनुमान जी की विशेष पूजा करनी चाहिए. भोग में लाल फल और बेसन के लड्डू अर्पित करें. घर में शमी का पौधा लगाएं, यह जीवन से नकारात्मक ऊर्जा दूर करके सुख-समृद्धि को बढ़ाता है.
वृषभ राशि (Taurus)
वृषभ राशि के जातकों को इस दिन मां लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए. पूजन में कमल का फूल अर्पित करना विशेष फलदायी माना जाता है. सात छोटी कन्याओं को प्रसाद बांटकर उनका आशीर्वाद लें. किसी गरीब या जरूरतमंद को भोजन कराना इस दिन आपके भाग्य को मजबूत करेगा.
मिथुन राशि (Gemini)
इस राशि के जातकों को ज्ञान और बुद्धि की वृद्धि के लिए गणेश जी और मां सरस्वती की पूजा करनी चाहिए. गणेश जी को लड्डू और मां सरस्वती को सफेद मिठाई अर्पित करें. शमी का पौधा लगाकर उसका पूजन करें. किसी गरीब को फल दान करने से आपके रुके हुए कार्य पूरे होंगे.
कर्क राशि (Cancer)
कर्क राशि के जातकों को दशहरे पर भगवान श्रीराम की पूजा करनी चाहिए. भोग में दूध से बनी मिठाई अर्पित करें. अधिक से अधिक लोगों में प्रसाद वितरित करें. इससे घर-परिवार में शांति, सुख और समृद्धि बनी रहती है.
सिंह राशि (Leo)
सिंह राशि के जातकों को इस दिन भगवान सूर्य की विशेष पूजा करनी चाहिए. प्रातः स्नान के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें. राम दरबार की पूजा कर लाल फल चढ़ाएं. जरूरतमंदों को भोजन दान करना आपके जीवन में उन्नति के द्वार खोलेगा.
कन्या राशि (Virgo)
कन्या राशि के जातकों के लिए गणेश जी की पूजा विशेष फल देती है. इस दिन शमी का पौधा लगाना अत्यंत लाभकारी रहेगा. किसी भूखे या गरीब को शाकाहारी भोजन दान करें. इससे आपके जीवन में स्थिरता और सकारात्मकता बनी रहेगी.
तुला राशि (Libra)
तुला राशि के जातकों को इस दिन मां लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए. पूजा में इत्र और सफेद मिठाई अर्पित करें. सात कन्याओं को प्रसाद बांटें और फल का दान करें. इससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और घर में खुशहाली बनी रहेगी.
वृश्चिक राशि (Scorpio)
वृश्चिक राशि के जातकों को दशहरे पर राम दरबार और हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए. लाल रंग की मिठाई अर्पित करें. यह उपाय शत्रुओं पर विजय और आत्मबल में वृद्धि देगा.
धनु राशि (Sagittarius)
धनु राशि के जातकों को भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए. पीले कपड़े पर पुष्प अर्पित करें और लड्डू का भोग लगाएं. जरूरतमंदों को भोजन कराएं. इससे आपके व्यापार में सफलता और धन की प्राप्ति होगी.
मकर राशि (Capricorn)
मकर राशि के जातकों को दशहरे पर भगवान श्रीराम की पूजा करनी चाहिए. सफेद मिठाई का भोग लगाएं. अपने आस-पास के गरीबों को भोजन कराएं. यह उपाय आपको हर क्षेत्र में सम्मान और सफलता दिलाएगा.
कुंभ राशि (Aquarius)
कुंभ राशि के जातकों को दशहरे पर राम दरबार स्थापित करना शुभ रहेगा. नारियल और फल चढ़ाकर पूजा करें. शमी का पौधा लगाएं और जरूरतमंदों को वस्त्र दान करें. इससे आपके जीवन में अटकी हुई योजनाएं पूरी होंगी.
मीन राशि (Pisces)
मीन राशि के जातकों को दशहरे पर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए. पूजा में पीली मिठाई अर्पित करें. गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन कराएं. इससे आपके जीवन में धन, सौभाग्य और तरक्की की प्राप्ति होगी.