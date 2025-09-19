scorecardresearch
 

Shani Budh Yuti 2025: दिवाली पर बनेगा नवपंचम राजयोग, साल के अंत में 3 राशि वाले हो सकते हैं अमीर

Shani Budh Yuti 2025: ज्योतिषियों के अनुसार, इस साल दिवाली का पर्व बेहद खास होने वाला है, क्योंकि इस दिन शनि-बुध शक्तिशाली नवपंचम राजयोग का निर्माण करने वाले हैं. यह योग 3 राशियों के लिए बेहद लकी रहने वाला है.

दिवाली पर शनि और बुध बनाएंगे शक्तिशाली नवपंचम राजयोग (Photo: AI Generated)
दिवाली पर शनि और बुध बनाएंगे शक्तिशाली नवपंचम राजयोग (Photo: AI Generated)

Shani Budh Yuti 2025: ज्योतिष शास्त्र में ग्रह-नक्षत्रों का गोचर जातक के जीवन में कई तरह के बदलाव लाता है. हर पर्व-त्योहार पर ग्रहों की विशेष स्थिति बनती है, जो सभी 12 राशियों पर शुभ और अशुभ प्रभाव डालती है. इस साल दिवाली का पर्व 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा और इस दिन ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद शक्तिशाली योग बनने वाला है. द्रिक पंचांग के अनुसार, इस बार दिवाली पर शनि और बुध का विशेष संयोग बनेगा, जिससे नवपंचम राजयोग का निर्माण होगा. ज्योतिषाचार्यों का मानना है कि यह राजयोग विशेष रूप से कुछ राशियों के लिए धन, सफलता और उन्नति के द्वार खोल सकता है.

वृषभ राशि (Taurus): वृषभ राशि के जातकों के लिए यह योग बेहद खास रहने वाला है. आपको मनचाही उपलब्धियां मिल सकती हैं. करियर में प्रगति होगी. व्यापार में बड़ा लाभ होने के योग हैं. इस दौरान आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा. परिवार में शुभ समाचार मिलेगा और सामाजिक मान-सम्मान में वृद्धि होगी. शनि-बुध का ये दुर्लभ संयोग आपको साल के अंत में खूब लाभ देने वाला है.

कर्क राशि (Cancer): दिवाली पर बन रहे इस खास राजयोग का सीधा असर कर्क राशि के जातकों पर दिखाई देगा. लंबे समय से अटके कार्यों में सफलता मिल सकती है. पुराने अटके पैसे वापस मिल सकते हैं और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. नौकरीपेशा लोगों को आय के नए स्रोत प्राप्त हो सकते हैं. जीवन में सुख-सुविधाएं बनी रहेंगी. संतान की ओर से शुभ समाचार मिल सकता है. 

मकर राशि (Capricorn)

शनि और बुध का यह दुर्लभ संयोग आपके लिए नई उपलब्धियों और तरक्की के द्वार खोलने वाला है. कार्यक्षेत्र में किसी बड़ी जिम्मेदारी की प्राप्ति हो सकती है. इस दौरान भाग्य पूरी तरह आपका साथ देगा.दांपत्य जीवन में चल रही दूरियां और गलतफहमियां खत्म होंगी, रिश्तों में मधुरता आएगी. व्यापारियों को अचानक बड़े मुनाफे का लाभ हो सकता है. व्यापार में लंबे समय से जो घाटा आप झेल रहे थे, उस पर अंकुश लग सकता है.

