Diwali 2025: दिवाली की रात जरूर करें ये एक काम, धन-संपत्ति में होगी वृद्धि

Diwali 2025: दीपावली की रात किए गए उपाय बहुत कारगर माने जाते हैं. इस दिन मां लक्ष्मी की खास कृपा होती है, इसलिए अगर आप के जीवन में किसी भी तरह की परेशानी आ रही है तो आप भी दिवाली की रात कुछ उपाय कर सकते हैं.

इस साल 20 अक्टूबर को मनाया जाएगी दिवाली (Photo: AI Generated)
Diwali Night Upay: इस साल दीपावली 20 अक्टूबर को मनाई जाएगी. दिवाली की रात बेहद खास होती हैं. इस दिन पूरे घर को दीपों से सजाया जाता है. दिवाली की रात 'महानिशा' या 'सिद्ध रात्रि' भी कहलाती है. ऐसा माना जाता है कि इस रात की गई सारी साधनाएं और उपायों का शुभ फल मिलता है. आइए जानते हैं दिवाली की रात किए जाने वाले कुछ ऐसे ही उपायों के बारे में जिन्हें करने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है. 

सात या नौ मुखी दीपक

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, दिवाली के दिन मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए देसी घी का सात या नौ मुखी दीपक जलाना अत्यंत शुभ होता है. सात या नौ मुख वाला दीपक जलाने से घर में धन की वृद्धि, स्वास्थ्य लाभ और दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है. इस दीपक को आप पूजास्थल या मुख्य द्वार पर रख सकते हैं. दिये में शुद्ध देसी घी और कपास की बाती का प्रयोग करना और भी शुभ फल देता है. 

सफेद या पीली कौड़ियां

दिवाली की रात सफेद या पीली कौड़ियों के उपाय बेहद शुभ माने जाते हैं. लक्ष्मी पूजा के समय पांच कौड़ियां, पांच कमलगट्टे और थोड़ी सी पीली सरसों को लाल रंग के कपड़े में बांधकर एक पोटली में रख दें. पूजा के समय इस पोटली को मां लक्ष्मी के चरणों में रखें और 'ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें. अगले दिन इसे अपनी तिजोरी में रख लें. ऐसा करने से धन से जुड़ी हर मुश्किल दूर होती हैं. 

मखाने की खीर का भोग

दिवाली की रात मां लक्ष्मी को मखाने की खीर का भोग लगाने से देवी लक्ष्मी की कृपा मिलती है. इससे घर में कभी धन-दौलत की कमी नहीं होती है और आय के नए स्त्रोत खुलते हैं.

पूजा के बाद शंखनाद

दिवाली की रात पूजा के बाद घर के सभी कमरों में शंख बजाएं. इससे भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा होती है. साथ ही, पवित्रता, सौभाग्य, शांति और धनधान्य में वृद्धि होती है. शंख की ध्वनि से उत्पन्न सकारात्मक ऊर्जा घर की दरिद्रता और नकारात्मक शक्तियों को बाहर निकाल देती हैं, जिससे घर में सुख-शांति का स्थायी वास होता है.

