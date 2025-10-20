Diwali 2025 Rashifal: इस दिवाली से अगली दिवाली साल 2026 तक ये राशियां रहेंगी लाभकारी, बनी रहेगी मां लक्ष्मी की कृपा

Diwali 2025 Rashifal: 20 अक्टूबर यानी आज पूरे देश में दिवाली का त्योहार मनाया जा रहा है. हर वर्ष यह पर्व कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है. इस महापर्व पर मां लक्ष्मी, भगवान गणेश, मां सरस्वती और कुबेर देवता की पूजा की जाती है. वहीं, ज्योतिषियों के अनुसार, दिवाली 2025 से दिवाली 2026 तक कई राशियों के अच्छे दिन शुरू होने जा रहे हैं और उनपर पूरे साल मां लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहेगी. तो चलिए ज्योतिर्विद प्रवीण मिश्र से जानते हैं कि दिवाली 2025 से दिवाली 2026 तक राशियों को लाभ होने जा रहा है और उनके लिए ये साल कैसा बीतेगा.

1. मेष

इस दिवाली से अगली दिवाली तक आपका संपत्ति क्षेत्र मजबूत होगा. प्रॉपर्टी में इजाफा होने की संभावना है. नौकरीपेशा मेष राशि वालों को करियर में तरक्की मिलेगी, और बिजनेस करने वालों, विशेषकर सर्विस प्रोवाइडर, को अच्छी सफलता और लाभ होगा. ध्यान दें कि अनजान लोगों के साथ बड़ी डील से बचें. पारिवारिक व सामाजिक रिश्तों में मान-सम्मान बढ़ेगा. धार्मिक कार्यों में सहभागिता बढ़ेगी. सेहत अच्छी रहेगी, पर शाकाहारी भोजन अपनाएं.

उपाय: प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें. विशेषकर स्नान और ध्यान करें.

2. वृषभ

इस दिवाली से अगली दिवाली तक वृषभ राशि वालों के धन लाभ के अवसर प्रबल होंगे. मेहनत का फल मिलेगा. नौकरी में स्थिरता और व्यापार में धीरे-धीरे तरक्की होगी. जीवन में नैतिकता का पालन करें. रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी. जल्दबाजी से बचें. परिवार को समय दें. सेहत ठीक रहेगी. संक्रमण से बचें और बाजार के भोजन से दूर रहें.

Advertisement

उपाय: रोज़ाना भगवान कृष्ण का पूजन और आरती करें.

3. मिथुन

इस दिवाली से अगली दिवाली तक भाग्य आपको सहयोग प्रदान करेगा. रोजगार मिलेंगे. खर्चो में नियंत्रण रहेगा. आलस्य त्यागें और व्यापार में ध्यान दें. रिश्तों में वाणी पर संयम रखें. परिवार में प्रेम बढ़ाएं. सेहत का विशेष ध्यान रखें. खान-पान संतुलित रखें.

उपाय: रोजाना भगवान गणेश की आरती करें.

4. कर्क

इस दिवाली से अगली दिवाली तक कर्क राशि वालों को धन लाभ के अवसर मिलेंगे. नौकरी में प्रमोशन की संभावना है. व्यापार में लाभ होगा. रिश्तों में विनम्रता रखें. परिवार का समर्थन मिलेगा. सेहत ठीक रहेगी. फैटी चीजें कम खाएं और योग करें.

उपाय: रोज गौ माता को रोटी खिलाएं.

5. सिंह

इस दिवाली से अगली दिवाली तक कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी. नौकरी में तरक्की और व्यवसाय में लाभ होगा. धैर्य से काम करें. अवरोध आए तो घबराएं नहीं. रिश्तों में उतार-चढ़ाव रहेंगे, पर परिवार से खुलकर बात करें. सेहत अच्छी रहेगी. आलस्य से बचें.

उपाय: प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल अर्पित करें.

6. कन्या

इस दिवाली से अगली दिवाली तक कन्या राशि वालों को भाग्य का सहयोग मिलेगा. अधूरे कार्य पूरे होंगे. करियर में उन्नति होगी. व्यापार में वृद्धि होगी. कोर्ट केस में सफलता मिलेगी. परिवार का सहयोग मिलेगा. बड़े फैसलों में परिवार की सलाह लें. सेहत अच्छी रहेगी. नियमित व्यायाम करें.

Advertisement

उपाय: प्रतिदिन गौ माता को रोटी खिलाएं

7. तुला

इस दिवाली से अगली दिवाली तक जॉब और रिसर्च संबंधी कार्यों में सफलता मिलेगी. व्यापार में सावधानी बरतें. बच्चों की पढ़ाई में लाभ होगा. रिश्तों को संभालें. ससुराल वालों से सौम्यता से बात करें. सेहत ठीक रहेगी और संक्रमण से बचें.

उपाय: रोजाना मां दुर्गा की आरती करें.

8. वृश्चिक

इस दिवाली से अगली दिवाली तक भाग्य साथ देगा. नौकरी में प्रमोशन होगा. व्यापार में धन लाभ होगा. अधूरे कार्य पूरे होंगे. नेतृत्व कौशल विकसित होगा. रिश्तों में प्रेम और सम्मान बढ़ेगा. सेहत ठीक रहेगी. मिर्च मसालों से दूर रहें.

उपाय: मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें.

9. धनु

इस दिवाली से अगली दिवाली तक काम में लापरवाही न करें. मित्रों का सहयोग मिलेगा. व्यापार में उधार से बचें. फैसले सोच-समझकर लें. परिवार को समय दें. समाज में सम्मान बढ़ेगा. सेहत की देखभाल आवश्यक है. योग और व्यायाम करें.

उपाय: रोजाना भगवान विष्णु की आरती करें.

10. मकर

इस दिवाली से अगली दिवाली तक मकर राशि वालों को प्रमोशन और धन लाभ के अवसर मिलेंगे. व्यापार बढ़ेगा. योजना बनाकर काम करें. परिवार में बातचीत से समस्याओं का समाधान करें. सेहत अच्छी रहेगी.

उपाय: रोजाना गौ माता को रोटी खिलाएं.

Advertisement

11. कुंभ

इस दिवाली से अगली दिवाली तक प्रॉपर्टी संबंधी लाभ होगा. मेहनत का फल मिलेगा. व्यापार में सोच-समझकर निर्णय लें. रिश्तेदारों से धैर्यपूर्वक बात करें. परिवार को समय दें. सेहत का ध्यान रखें.

उपाय: प्रतिदिन भगवान विष्णु की आरती करे तो आपके लिए ये समय बहुत अच्छा बीतेगा.

12. मीन

इस दिवाली से अगली दिवाली तक मीन राशि वालों को कई अवसरों पर धन कमाने का मौका मिलेगा, लेकिन आलस्य को अपने रास्ते में न आने दें. अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखें और मेहनत से काम करें. नौकरीपेशा लोगों को जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचना चाहिए, वहीं व्यापार करने वालों को निवेश बढ़ाने से पहले अच्छी तरह से विचार करना चाहिए. किसी भी काम को अधूरा न छोड़ें, लगातार प्रयास करते रहें और आप सफलता प्राप्त करेंगे.

---- समाप्त ----