Diwali 2025 Date: दिवाली पर सालों बाद बनेगा वैभव लक्ष्मी राजयोग, इन राशियों का शुरू होगा 'स्वर्णिम काल'

Diwali 2025 Date:दिवाली पर वैभव लक्ष्मी राजयोग से बनने से कुछ राशियों के लिए अच्छा समय आएगा. उन राशियों के रुके काम पूरे होंगे तो कुछ को धन, सम्मान और करियर में नई ऊंचाइयां मिलेंगी.

दिवाली पर बनेगा वैभव लक्ष्मी राजयोग (Photo: AI Generated)
Diwali 2025 Date: इस बार दिवाली 20 अक्टूबर, सोमवार को मनाई जाएगी. हिंदू पंचांग के अनुसार, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को हर वर्ष दिवाली का त्योहार मनाया जाता है. दिवाली को दीपावली और दीपों का उत्सव नाम से भी जाना जाता है. ज्योतिषियों की मानें तो, इस बार की दिवाली बहुत ही खास रहने वाली है. दरअसल, दिवाली पर शुक्र-चंद्रमा की युति से वैभव लक्ष्मी राजयोग का निर्माण होने जा रहा है.

ज्योतिषियों के अनुसार, 9 अक्टूबर को शुक्र ने कन्या राशि में प्रवेश किया था और 19 अक्टूबर को चंद्रमा भी कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे इस योग का निर्माण होगा. माना जा रहा है कि वैभव लक्ष्मी राजयोग के इस अद्भुत संयोग का प्रभाव दिवाली पर सीधा सीधा देखने को मिलेगा. तो चलिए जानते हैं कि दिवाली पर बनने जा रहे वैभव लक्ष्मी राजयोग से किन राशियों को फायदा होगा. 

1. मेष

दिवाली मेष राशि वालों के लिए उन्नति के अवसर लेकर आ रही है. वैभव लक्ष्मी योग से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. पुराने कर्ज उतर सकते हैं. रुका हुआ धन वापस मिलने की संभावना है. कारोबारियों को बड़ा फायदा मिलेगा. नौकरी में तरक्की की संभावना है. घर में शुभ काम का संकेत मिल सकता है.

2. सिंह

इस दिवाली मां लक्ष्मी की कृपा सिंह राशि वालों पर विशेष रूप से बनी रहेगी. धन का प्रवाह बढ़ेगा. कोई बड़ा निवेश लाभ देगा. रिश्तों में मिठास आएगी. परिवार में खुशी का माहौल रहेगा. नया वाहन या प्रॉपर्टी खरीदने के योग बन रहे हैं. आत्मविश्वास के साथ सभी कार्य पूरे होंगे. 

3. वृश्चिक

दिवाली का यह समय वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत शुभ है. करियर में कोई नई जिम्मेदारी या प्रमोशन मिल सकता है. मेहनत का उचित फल मिलेगा. आर्थिक रूप से स्थिति मजबूत होगी. धन लाभ के साथ मान-सम्मान भी बढ़ेगा. वैभव लक्ष्मी योग आपके रुके हुए कार्यों को पूरा कराएगा. मां लक्ष्मी की विशेष कृपा भी बनी रहेगी.

क्या होता है वैभव लक्ष्मी राजयोग?

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, वैभव लक्ष्मी राजयोग बहुत ही शुभ योग माना जाता है. इसके प्रभाव से व्यक्ति को सुख-समृद्धि और मान-सम्मान देता है. साथ ही, जातकों को इस योग से जीवन में नई शुरुआत, तरक्की, पैसा और प्रतिष्ठा प्राप्त होगी. 

