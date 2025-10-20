scorecardresearch
 

Diwali 2025: दिवाली पर 71 साल बाद दुर्लभ संयोग, इन 5 राशियों पर रहेगी मां लक्ष्मी की कृपा

Diwali 2025: आज देशभर में दिवाली का त्योहार मनाया जा रहा है. इस दिन ग्रह नक्षत्र की शुभ स्थिति और कुछ दुर्लभ संयोग इस त्योहार को खास बना रहे हैं. ज्योतिषविदों की मानें तो दिवाली पर बन रहे ये शुभ योग 5 राशियों को लाभान्वित करेंगे.

दिवाली पर सालों बाद बन रहा दुर्लभ संयोग चमकाने वाला है 5 राशियों की किस्मत. (Photo: AI Generated)
Diwali 2025: आज देशभर में दीपावली का शुभ त्योहार मनाया जा रहा है. ग्रहों नक्षत्र की चाल बता रही है कि इस साल दिवाली का त्योहार बेहद खास है. दरअसल, इस बार दिवाली पर कुछ बड़े ही दुर्लभ संयोग बनने वाले हैं. इस बार दिवाली पर देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में विराजमान हैं. तुला राशि में सूर्य और बुध बुधादित्य योग का निर्माण कर रहे हैं. तुला राशि में ही सूर्य, मंगल और बुध का त्रिग्रही योग भी रहेगा.

इशके साथ ही, सर्वार्थ सिद्धि योग और महालक्ष्मी राजयोग का भी संयोग बन रहा है. ज्योतिषविदों की मानें तो दिवाली पर ऐसा दुर्लभ संयोग करीब 71 साल बाद बन रहा है. दिवाली पर बन ये दुर्लभ संयोग पांच राशियों को लाभ देने वाले हैं. आइए इन लकी राशियों के बारे में जानते हैं

मेष राशि- मेष राशि वाले अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करके कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे. आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और कुछ बड़ा कर दिखाने का जज्बा रखेंगे. प्रमोशन-इन्क्रीमेंट संभव है. आपके परिवार में कोई बड़ी खुशखबरी भी आ सकती है. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा.

मिथुन राशि- मिथुन राशि वालों को भाग्य का पूरा साथ मिलेगा. धन-संपत्ति के मामलों में लाभ मिल सकता है. किसी नए निवेश या प्रॉपर्टी खरीदने का योग बनता दिख रहा है. दिवाली से ही आपका अच्छा टाइम शुरू होगा. आपके मन की हर ख्वाहिश पूरी हो सकती है. दोस्तों-रिश्तेदारों से भेंट संभव है.

कर्क राशि- करियर में बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं. तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे. नई नौकरी का अवसर मिल सकता है. व्यापार भी फलेगा-फूलेगा भौतिक सुखों की प्राप्ति से मन प्रसन्न रहेगा. घर, वाहन आदि खरीद सकते हैं. पिता के सहयोग से कोई बड़ा काम पूरा हो सकता है.

कन्या राशि- क्रिएटिव फील्ड में काम करने वालों के लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है. मां लक्ष्मी की आप पर विशेष कृपा रहेगा. खर्चों पर नियंत्रण रहेगा. आय के साधनों में वृद्धि होगी. धनधान्य के मामले पक्ष में रहेंगे. शत्रुओं पर हावी रहेंगे. दांपत्य जीवन सुखद रहने वाला है. जीवनसाथी के साथ अच्छे पल बिताएंगे.

मकर राशि- मकर राशि वालों को भी अनायास धन की प्राप्ति होगी. नया मकान, वाहन, दुकान या प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं. व्यक्तित्व आकर्ष बना रहेगा. आर्थिक मोर्चे पर सक्रिय रहेंगे. ठगों से सावधान रहेंगे और किसी पुराने निवेश से अच्छा रिटर्न प्राप्त करेंगे. कोई बड़ी ख्वाहिश पूरी हो सकती है.

