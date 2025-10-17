scorecardresearch
 

Feedback

20 या 21 अक्टूबर? दिवाली की तिथि का कंफ्यूजन दूर! इस शुभ मुहूर्त में किया जाएगा लक्ष्मी-गणेश पूजन

Diwali 2025 Date: दिवाली 2025 की तिथि को लेकर इस बार भी लोग असमंजस में हैं. कुछ लोगों का कहना है कि इस बार 20 अक्टूबर को दिवाली का त्योहार मनाया जाएगा तो कुछ का कहना है कि 21 अक्टूबर को. तो चलिए जानते हैं कि दिवाली का पर्व इस बार 20 अक्टूबर को मनाना उचित होगा या 21 अक्टूबर को.

Advertisement
X
दिवाली 2025 लक्ष्मी गणेश पूजन मुहूर्त (Photo: AI Generated)
दिवाली 2025 लक्ष्मी गणेश पूजन मुहूर्त (Photo: AI Generated)

Diwali 2025 Date: हर साल की तरह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या यानी दिवाली का त्योहार देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है. दिवाली प्रकाश का पर्व है और इसे दीपावली भी कहा जाता है. दिवाली हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक है. इस दिन भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के बाद वापिस अयोध्या आए थे.

इस बार दिवाली की तिथि को लेकर लोग असमंजस में हैं. कुछ लोगों का मानना है कि इस बार दिवाली 20 अक्टूबर को मनाई जाएगी तो वहीं कुछ लोग 21 अक्टूबर को दिवाली की सही तारीख बता रहे हैं. तो आइए कुछ खास ज्योतिर्विदों से जानते हैं कि दिवाली किस दिन मनाना फलदायी होगा और साथ ही दिवाली की सही डेट क्या है और लक्ष्मी-गणेश पूजन का मुहूर्त क्या रहेगा. 

दिवाली 2025 तिथि (Diwali 2025 Date and Tithi)

सम्बंधित ख़बरें

Expensive_Sweets
1 लाख रुपए के पार है इस मिठाई की कीमत, आखिर क्या है ख़ास? 
costliest sweet
दिवाली की सबसे महंगी मिठाई तैयार 
Dhanteras 2025 Gold Buying Tips
कल धनतेरस पर खरीदना है सस्ता सोना-चांदी? दुकान में जाते ही अपनाएं ये ट्रिक्स 
कई शहरों से फूड विभाग ने जब्त की मिलावटी मिठाई (Photo: PTI)
गोरखपुर, चंदौली, अलवर से लेकर दिल्ली तक 'जहरीली' मिठाई जब्त, दिवाली से पहले बड़ा एक्शन 
villages of Mirzapur, mourning is observed in the memory of Prithviraj Chauhan (Photo- ITG)
मिर्जापुर के गांवों में दीपावली पर नहीं जलते दीये, पृथ्वीराज चौहान की याद में मनाते हैं शोक 

दीपावली का त्योहार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है. इस बार कार्तिक अमावस्या तिथि की शुरुआत 20 अक्टूबर को दोपहर 3 बजकर 44 मिनट पर होगी और तिथि का समापन 21 अक्टूबर को शाम 5 बजकर 55 मिनट पर होगा. ऐसे में अमावस्या की तिथि के अनुसार कुछ विद्वान या पंडित दिवाली 20 अक्टूबर को मनाने की सलाह दे रहे हैं तो वहीं कुछ 21 अक्टूबर को दिवाली मनाने के पक्ष में हैं.

Advertisement

ज्योतिर्विदों के मुताबिक, दरअसल दिवाली की प्रदोष काल व्यापिनी तिथि 20 अक्टूबर को ही प्राप्त हो रही है. वहीं, 21 अक्टूबर को तीन प्रहर से अधिक अमावस्या और साढ़े तीन प्रहर से अधिक प्रतिपदा होने के कारण उस दिन लक्ष्मी पूजन का मुहूर्त उपलब्ध नहीं हो रहा है. इसी कारण, 20 अक्टूबर को ही दीपावली का पर्व मनाया जाएगा.

दिवाली 2025 लक्ष्मी गणेश पूजन मुहूर्त (Diwali 2025 Pujan Muhurat)

इस बार दिवाली पर पूजन के लिए दो मुहूर्त मिलेंगे. पहला शुभ मुहूर्त प्रदोष काल में है. इस दिन प्रदोष काल शाम 05 बजकर 46 मिनट से रात्रि 08 बजकर 18 मिनट के बीच रहेगा, जिसमें वृषभ काल शाम 7 बजकर 08 मिनट से लेकर रात 9 बजकर 03 मिनट तक रहेगा. इसमें भी मां लक्ष्मी का पूजन किया जा सकता है. 

इसके अलावा, लक्ष्मी पूजा के लिए सबसे खास शुभ मुहूर्त शाम 07 बजकर 08 मिनट से शाम 08 बजकर 18 मिनट के बीच का रहेगा. यानी लक्ष्मी पूजन के लिए आपको 1 घंटे 11 मिनट का समय मिलेगा. 

दिवाली पूजन विधि (Diwali Pujan Vidhi)

दिवाली पर पूर्व दिशा या ईशान कोण में एक चौकी रखें. चौकी पर लाल या गुलाबी वस्त्र बिछाएं. पहले गणेश जी की मूर्ति रखें. फिर उनके दाहिने ओर लक्ष्मी जी को रखें. आसन पर बैठें और अपने चारों ओर जल छिड़क लें. इसके बाद संकल्प लेकर पूजा आरम्भ करें. एक मुखी घी का दीपक जलाएं. फिर मां लक्ष्मी और भगवान गणेश को फूल और मिठाइयां अर्पित करें.

Advertisement

इसके बाद सबसे पहले गणेश और फिर मां लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें. अंत में आरती करें और शंख ध्वनि करें. घर में दीपक जलाने से पहले थाल में पांच दीपक रखकर फूल आदि अर्पित करें. इसके बाद घर के अलग-अलग हिस्सों में दीपक रखना शुरू करें. घर के अलावा कुएं के पास और मंदिर में दीपक जलाएं. दीपावली का पूजन लाल, पीले या चमकदार रंग के वस्त्र धारण करके करें. काले, भूरे या नीले रंग से परहेज करें.

दिवाली का महत्व (Diwali Significance)

दिवाली के दिन भगवान राम लंका पर विजय प्राप्त करके वापस अयोध्या आए थे. इस दिन से हर साल कार्तिक अमावस्या पर दिवाली मनाई जाती है. दिवाली पर माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है, साथ ही भगवान राम के आने की खुशी में दीप जलाए जाते हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement