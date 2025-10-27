scorecardresearch
 

Feedback

Devuthani Ekadashi 2025 Vivah Muhurat: जल्द जागेंगे श्री हरि! बजेंगी शहनाइयां, जान लें सभी विवाह के शुभ मुहूर्त

Devuthani Ekadashi 2025 Vivah Muhurat: हिंदू धर्म में किसी भी मांगलिक कार्य खासतौर पर विवाह के लिए शुभ मुहूर्त का विशेष महत्व माना गया है. ऐसे में शादी की बात होती है तो सबसे पहले शुभ मुहूर्त पर ही विचार किया जाता है. देवउठनी एकादशी से दिसंबर तक शादियों के शुभ मुहूर्त की भरमार है. तो चलिए जानते हैं नवंबर-दिसंबर कौन सी तिथियों पर शहनाइयां बजेंगी.

Advertisement
X
विवाह शुभ मुहूर्त 2025 (Photo: Pixabay)
विवाह शुभ मुहूर्त 2025 (Photo: Pixabay)

Devuthani Ekadashi 2025 Shaddi Shubh Muhurat: देवउठनी एकादशी सभी एकादशियों में सबसे खास मानी जाती है. क्योंकि इस दिन सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु 142 दिन बाद योगनिद्रा से जागेंगे. श्रीहरि के जागते ही सभी मांगलिक और शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाएगी. देवउठनी एकादशी को देव प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है. इस दिन व्रत करने से और पूजा-पाठ करने से श्रीहरि हर किसी की इच्छा पूर्ण करते हैं. देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है. 

देवउठनी के अगले दिन होगा तुलसी विवाह

इस बार 2 नवंबर को तुलसी विवाह होगा. इस दिन भक्त पूरे विधि-विधान के साथ भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह करवाते हैं. मान्यतानुसार, जिन लोगों की संतान नहीं है, उन्हें इस दिन तुलसी विवाह कराना चाहिए. ऐसा करने से वैवाहिक जीवन भी सुखमय रहता है. चलिए अब जानते हैं कि देवउठनी एकादशी से दिसबंर तक कौन से विवाह के मुहूर्त रहने वाले हैं.

सम्बंधित ख़बरें

devuthani ekadashi 2025
कब मनाई जाएगी देवउठनी एकादशी? जानें क्या रहेगा शुभ मुहूर्त और पूजन विधि 
Devuthani Ekadashi 2025
कब है देवउठनी एकादशी? इस दिन से शुरू होंगे शुभ-मांगलिक कार्य 
Dev Uthani Ekadashi 2024 Astrological Remedies To get married
विवाह में देरी हो रही है तो देव उठनी एकादशी पर करें ये उपाय 
देवउठनी एकादशी 2024
देवउठनी एकादशी पर पढ़ें ये खास कथा, श्रीहरि करेंगे हर इच्छा पूरी 
देवउठनी एकादशी पर करें ये उपाय
देवउठनी एकादशी पर करें ये उपाय, भगवान विष्णु करेंगे हर मनोकामना पूरी 

नवंबर और दिसंबर में विवाह मुहूर्त (Shaddi Muhurat)
 
नवंबर के महीने में विवाह के ये मुहूर्त रहेंगे- 2 नवंबर, 3 नवंबर, 5 नवंबर, 8 नवंबर, 12 नवंबर, 13 नवंबर, 16 नवंबर, 17 नवंबर, 18 नवंबर, 21 नवंबर, 22 नवंबर, 23 नवंबर, 25 नवंबर और 30 नवंबर, ये सभी शुभ तिथियां.

वहीं, दिसंबर में ये रहेंगे विवाह के मुहूर्त, जिसमें 4 दिसंबर, 5 दिसंबर और 6 दिसंबर की सबसे सर्वोत्तम मुहूर्त माने जा रहे हैं. इसके बाद 16 दिसंबर से खरमास (मलमास) की शुरुआत हो जाएगी.

Advertisement

विवाह के लिए जरूर होते हैं शुभ मुहूर्त

हिंदू धर्म में शुभ मुहूर्तों का बेहद विशेष महत्व बताया गया है. इन शुभ मुहूर्तों पर कई मांगलिक कार्य जैसे मुंडन, सगाई, नामकरण, गृह प्रवेश और विवाह किए जाते हैं. हर व्यक्ति के जीवन में विवाह वाला दिन बहुत ही खास होता है. विवाह एक ऐसा मांगलिक कार्य होता है जिसे सिर्फ शुभ मुहूर्त में करना अच्छा माना जाता है. इसलिए, शादी-विवाह जैसे शुभ कार्यों को करने के लिए खास मुहूर्त और तिथि निर्धारित की जाती है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Gopalganj Election
    Karakat Election
    आज का राशिफल
    Raghopur Election
    Alinagar MLA
    Buxar Election
    लव राशिफल
    Mokama Election
    करियर राशिफल
    Mahua Chunav
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement