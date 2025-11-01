scorecardresearch
 

Feedback

Dev Uthani Ekadashi 2025: देवउठनी एकादशी पर क्यों पीटा जाता है सूप? जानें श्रीहरि को जगाने का मुहूर्त

Dev Uthani Ekadashi 2025: आज देवउठनी एकादशी का व्रत रखा जा रहा है. देवउठनी एकादशी के दिन सूप पीटने की परंपरा बहुत ही पुरानी है, जिसका पालन महिलाएं करती हैं. तो चलिए जानते हैं कि इस दिन क्यों पीटा जाता है सूप.

Advertisement
X
देव उठनी एकादशी पर क्यों पीटा जाता है सूप (Photo: Getty Images)
देव उठनी एकादशी पर क्यों पीटा जाता है सूप (Photo: Getty Images)

Dev Uthani Ekadashi 2025: हर महीने में आने वाली एकादशी बहुत ही खास मानी जाती है. लेकिन, सबसे बड़ी एकादशी देवउठनी एकादशी मानी जाती है. पंचांग के मुताबिक, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवउठनी एकादशी मनाई जाती है. इसे देवोत्थान और देव प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है. इस बार देवउठनी एकादशी का व्रत 1 नवंबर यानी आज रखा जा रहा है और आज से ही श्रीहरि योगनिद्रा से जाग जाएंगे. 

देवउठनी एकादशी के ठीक अगले दिन तुलसी विवाह का उत्सव मनाया जाता है. वहीं, इस खास एकादशी के दिन सूप और गन्ने को बहुत ही विशेष माना जाता है. तो आइए जानते हैं कि देवउठनी एकादशी पर सूप और गन्ने का क्या महत्व है.

देवउठनी एकादशी पर क्या सूप और गन्ने का महत्व

सम्बंधित ख़बरें

Tulsi Vivah 2025
इस शुभ मुहूर्त में होगा तुलसी विवाह, जाने लें पूजन विधि और सही तिथि  
Dev Uthani Ekadashi 2025
पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र के शुभ संयोग से जगेंगे देव, जानें राशियों पर प्रभाव 
Shaligram
शालिग्राम पत्थर में कैसे बदल गए भगवान विष्णु, क्या था देवी पार्वती का श्राप 
Dev Uthani Ekadashi 2025
उठो देव जागो देव... देव उठनी एकादशी पर गाएं ये भजन, जागते हैं भगवान विष्णु 
Follow 4 ways to light a lamp at home, money will rain
यहां 11 दिन बाद मनाई जाती है दिवाली... क्या है इगास बुग्याल की परंपरा 

इस दिन सूप और गन्ने का खास महत्व होता है. एकादशी से ही किसान अपनी फसलों की कटाई करते हैं. कटाई से पहले गन्ने की विधिवत पूजा की जाती है और इसे विष्णु भगवान को चढ़ाया जाता है. भगवान विष्णु को अर्पित करने के बाद गन्ने को प्रसाद के रूप में बांटा जाता है. मान्यता के अनुसार, इस दिन महिलाएं सूप पीटने का कार्य करती हैं. इससे घर में कामना आती है. साथ ही सूप पीटने से घर से गरीबी भागती है.  

Advertisement

क्या रहेगा देवों को जगाने का मुहूर्त (Dev Uthani Ekadashi 2025 Pujan Muhurat)

ज्योतिषियों के अनुसार, देवउठनी एकादशी पर देव और श्रीहरि को प्रदोष काल में जगाया जाता है. जिसका मुहूर्त कल शाम 5 बजकर 36 मिनट का रहेगा. 

देवउठनी एकादशी 2025 पूजन मुहूर्त (Devuthani Ekadashi 2025 Pujan Muhurat)

देवउठनी एकादशी के दिन पूजन के लिए अभिजीत मुहूर्त सबसे खास माना जा रहा है, जो कि सुबह 11 बजकर 42 मिनट से शुरू होकर दोपहर 12 बजकर 27 मिनट पर समाप्त होगा. 

इसके अलावा, श्रीहरि के पूजन के लिए गोधूली मुहूर्त भी रहेगा, जो कि शाम 5 बजकर 36 मिनट से लेकर शाम 6 बजकर 02 मिनट तक रहेगा.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    बिहार चुनाव लाइव
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Mokama Election
    Buxar Election
    लव राशिफल
    Gopalganj Election
    Bihar Election 2025 Schedule
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Alinagar MLA
    Chapra Vidhan Sabha
    आज का राशिफल
    Bihar Election 2025
    Mahua Chunav
    Karakat Election
    Advertisement