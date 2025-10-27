scorecardresearch
 

Chhath Puja 2025: ग्रहों के राजा सूर्य की ये हैं लकी राशियां, अगले 2 दिन धन का लग जाएगा अंबार

Chhath Puja 2025: आज छठ पूजा का तीसरा दिन है और इस दिन डूबते हुए सूरज को अर्घ्य दिया जाता है. साथ ही, यह दिन सूर्यदेवता की उपासना के लिए भी बहुत ही लाभकारी माना जाता है. ज्योतिषविद मानते हैं कि सूर्यदेवता को 3 राशियां अत्यंत प्रिय हैं और इन राशियों पर हमेशा सूर्यदेव की विशेष कृपा भी बनी रहता है.

सूर्य देव की लकी राशियां (Photo: AI Generated)
सूर्य देव की लकी राशियां (Photo: AI Generated)

Chhath Puja 2025: हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से छठ के पर्व की शुरुआत होती है और समापन सप्तमी तिथि पर उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ होता है. इस साल छठ का पर्व 25 अक्टूबर से शुरू हुआ था. इस त्योहार पर सूर्य देव और छठी मैय्या की उपासना की जाती है. ज्योतिषविदों के अनुसार, सूर्य देव की कुछ प्रिय राशियां भी हैं, जिनपर उनकी कृपा हमेशा बनी रहती है. तो चलिए जानते हैं कि उन राशियों के बारे में जो सूर्यदेव की अत्यंत प्रिय हैं और किसकी किस्मत सोने की तरह चमकेगी.

1. मेष

मेष राशि सूर्य की उच्च राशि मानी जाती है. इसलिए, सूर्य देव इस राशि पर खास कृपा रखते हैं. इस राशि के लोग साहसी, ईमानदार और जोश से भरे होते हैं. जब सूर्य मजबूत होता है, तो ये लोग नेतृत्व में चमक दिखाते हैं और जल्दी पहचान बनाते हैं. करियर में तेजी से आगे बढ़ते हैं. ये लोग किसी भी काम को शुरू करने में देर नहीं लगाते, लेकिन कभी-कभी गुस्से में गलत निर्णय भी ले लेते हैं. अगर रोज सुबह सूर्य को अर्घ्य दें, तो ये अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं.

2. सिंह

सूर्य देव की सबसे खास राशि सिंह है, क्योंकि यह खुद सूर्य की ही राशि है. इस राशि के लोग जन्म से ही आत्मविश्वासी, ऊर्जावान और नेतृत्व करने वाले होते हैं. जहां जाते हैं, सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं. सूर्य की कृपा से इन्हें मान-सम्मान और पद प्रतिष्ठा जल्दी मिलती है. करियर में ये लोग लीडर होते हैं. इनका व्यक्तित्व मजबूत होता है और आवाज में आत्मविश्वास झलकता है. अगर कभी सूर्य कमजोर पड़े, तो ये लोग थकान जैसी परेशानियां महसूस करते हैं. इसलिए सिंह राशि वालों को रोज सुबह सूर्य नमस्कार और सूर्य को जल चढ़ाने की आदत डालनी चाहिए.

3. धनु 

धनु राशि पर भी सूर्य देव की विशेष दृष्टि मानी जाती है, क्योंकि यह अग्नि तत्व की राशि है. इस राशि के लोग सच्चे, धार्मिक और ऊर्जावान होते हैं. सूर्य की कृपा से इनके जीवन में भाग्य अक्सर साथ देता है. शिक्षा, लेखन, प्रशासन या विदेश से जुड़ी नौकरियों में ये लोग खूब आगे बढ़ते हैं. इनके अंदर का आत्मविश्वास इनको दूसरों से अलग बनाता है. जब सूर्य मजबूत होता है, तो धनु राशि वाले लोगों को अचानक नाम, यश और अवसर मिलते हैं. लेकिन अगर सूर्य कमजोर हो जाए तो आत्मविश्वास में कमी और दिशा का भ्रम आ सकता है. इसलिए इन्हें सूर्य मंत्र 'ऊं घृणि सूर्याय नमः' का जप करना चाहिए.

सूर्यदेव का महत्व

ज्योतिष शास्त्र में सूर्य देव को सभी ग्रहों का राजा और पिता माना जाता है. सूर्य देव शक्ति, आत्मविश्वास और सफलता के देवता माने जाते हैं. जिनकी कुंडली में सूर्य मजबूत होता है, वे लोग आत्मविश्वासी, नेतृत्व करने वाले और जीवन में सम्मान पाने वाले होते हैं. कुछ राशियों पर सूर्य देव की खास कृपा हमेशा बनी रहती है, इन लोगों की चमक दूसरों से अलग होती है.

