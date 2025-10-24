scorecardresearch
 

Feedback

Chhath Puja 2025: कल से शुरू होने जा रहा है छठ का पर्व, जानें 4 दिनों का महत्व और संध्या अर्घ्य की डेट

Chhath Puja 2025: छठ पूजा का व्रत सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है. इस व्रत में महिलाएं पूरे 36 घंटे तक निर्जला उपवास करती हैं. इस व्रत में भगवान सूर्य और छठ मैया की पूजा की जाती है. इस व्रत में दो बार सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है. जिसमें पहले ढलते सूर्य को और अगले दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत पूरा होता है.

Advertisement
X
छठ पूजा 2025 कैलेंडर (Photo: AI Generated)
छठ पूजा 2025 कैलेंडर (Photo: AI Generated)

Chhath Puja 2025: हिंदू धर्म में छठ का पर्व बहुत ही विशेष और खास माना जाता है. इस त्योहार पर सूर्यदेव और छठी मैय्या की पूजा-उपासना की जाती है. छठ पर्व के ये 4 दिन बहुत ही खास माने जाते हैं, जो कि विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है. छठ पूजा को प्रतिहार, डाला छठ, छठी और सूर्य षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है.

छठ पूजा का व्रत महिलाएं अपने परिवार और पुत्र की दीर्घायु के लिए करती हैं. इस बार छठ के पर्व की शुरुआत 25 अक्टूबर, शनिवार से होने जा रही है और इसका समापन 28 अक्टूबर, मंगलवार को होगा. छठ के पर्व ये चार दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं जिसमें पहला होता है नहाय-खाय, दूसरा खरना, तीसरा संध्या अर्घ्य और चौथा ऊषा अर्घ्य-पारण. चलिए अब छठ के पर्व की सभी तिथियों के बारे में जानते हैं. 

छठ पर्व 2025 कैलेंडर (Chhath Puja 2025 Calender)

सम्बंधित ख़बरें

Sharda Sinha Chhath songs
शारदा सिन्हा के टॉप 5 छठ गीत, जिसके बिना अधूरा है ये महापर्व 
छठ पर दिल्ली में सियासत! CM रेखा गुप्ता का प्लान, AAP का सवाल 
The question from the devotee: Contaminated water can cause health issues; there is definitely a fear.
विशेष: छठ को लेकर संग्राम, यमुना में गंदगी पर BJP और AAP आमने-सामने 
Chhathi Maiya Top 5 song
छठ पर्व पर जरूर सुनें ये 5 सुपरहिट गीत, सुनकर झूम उठेगा आपका भी मन 
Dharmendra, Chhath Puja 2025
धर्मेंद्र के फार्म हाउस में की जाती है छठ पूजा, 'बिहारी बेटियों' ने रखा था व्रत 

पहला दिन- नहाय खाय, जो कि 25 अक्टूबर 2025 को है.
दूसरा दिन- खरना, जो कि 26 अक्टूबर को है.
तीसरा दिन- संध्या अर्घ्य, जो कि 27 अक्टूबर को किया जाएगा. 
चौथा दिन- ऊषा अर्घ्य, जो कि 28 अक्टूबर को किया जाएगा.

छठ पर्व के चार दिनों का महत्व

नहाय खाय (Nahay Khay)- छठ पूजा का पहला दिन होता है नहाय खाय. इस दिन व्रती किसी पवित्र नदी में स्नान करके, इस पवित्र व्रत की शुरुआत करती हैं. स्नान के बाद भोजन ग्रहण किया जाता है, जिससे व्रत की शुरुआत हो जाती है. इस दिन सूर्योदय सुबह 6 बजकर 28 मिनट पर होगा और सूर्यास्त शाम 5 बजकर 42 मिनट पर होगा. 

Advertisement

खरना (Kharna)- छठ पूजा का दूसरा दिन होता है खरना. खरना को लोहंडा भी कहा जाता है. इस दिन व्रती पूरे दिन निर्जला उपवास रखती हैं. शाम के समय व्रती मिट्टी के चूल्हे पर आम की लकड़ी जलाकर गुड़ की खीर (रसिया) और घी से बनी रोटी तैयार करती हैं. सूर्य देव की विधिवत पूजा के बाद यही प्रसाद सबसे पहले ग्रहण किया जाता है. इस प्रसाद को खाने के बाद व्रती अगले दिन सूर्य को अर्घ्य देने तक अन्न और जल का पूर्ण रूप से त्याग करती हैं.

संध्या अर्घ्य (Sandhya Arghya)- छठ पूजा का तीसरा और महत्वपूर्ण दिन होता है संध्या अर्घ्य. इस दिन व्रती दिनभर बिना जल पिए निर्जला व्रत रखती हैं. फिर, शाम को व्रती नदी में डूबकी लगाते हुए ढलते हुए सूरज को अर्घ्य देती हैं. इस दिन सूर्य अस्त शाम 5 बजकर 40 मिनट पर होगा.

ऊषा अर्घ्य (Usha Arghya)- इस पूजा का चौथा और आखिरी दिन होता है ऊषा अर्घ्य. इस दिन सभी व्रती और भक्त नदी में डूबकी लगाते हुए उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं. इस दिन सूर्योदय सुबह 6 बजकर 30 मिनट पर होगा. अर्घ्य देने के बाद, 36 घंटे का व्रत प्रसाद और जल ग्रहण करके खोला जाता है, जिसे पारण कहा जाता है.

Advertisement

छठ पूजा महत्व (Chhath Puja Significance)

छठ पूजा सूर्य देव और छठी मईया की आराधना का पर्व है, जिसे शुद्धता, आस्था और अनुशासन का प्रतीक माना जाता है. इस दिन व्रती पूरी निष्ठा और संयम के साथ सूर्य देव को अर्घ्य देकर जीवन में सुख, समृद्धि और संतानों के कल्याण की कामना करते हैं. यह पर्व प्रकृति, जल और सूर्य की उपासना से जुड़ा है, जो मानव जीवन में ऊर्जा और सकारात्मकता के महत्व को दर्शाता है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Gopalganj Election
    करियर राशिफल
    Karakat Election
    आर्थिक राशिफल
    Mokama Election
    Mahua Chunav
    Raghopur Election
    Alinagar MLA
    Buxar Election
    लव राशिफल
    Chapra Vidhan Sabha
    आज का राशिफल
    Advertisement