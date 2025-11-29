Chaturgrahi Yog 2025: दिसंबर के आखिरी में बनेगा चतुर्ग्रही योग, इन राशियों को होगा लाभ

Chaturgrahi Yog 2025: दिसंबर का महीना ज्योतिष की दृष्टि से बहुत खास रहने वाला है. इस महीने एक के बाद एक चार बड़े ग्रह धनु राशि में प्रवेश करने वाले हैं, जिससे धनु में शक्तिशाली चतुर्ग्रही योग बनेगा. यह योग खरमास के दौरान बन रहा है, इसलिए इसका प्रभाव और भी ज्यादा असरदार माना जा रहा है. सबसे पहले 7 दिसंबर को मंगल, फिर 16 दिसंबर को सूर्य, उसके बाद 20 दिसंबर को शुक्र, और अंत में 29 दिसंबर को बुध धनु राशि में प्रवेश करेंगे. इस तरह, महीने के अंत तक एक ही राशि में चार ग्रहों की मौजूदगी से तीन राशियों पर खास कृपा बनेगी और उन्हें बड़ा लाभ मिलने की संभावना है.

इनके अलावा, धनु में बनने वाले इन ग्रह योगों के साथ-साथ दो खास राजयोग भी सक्रिय होंगे जिसमें सूर्य-बुध की युति से बुधादित्य राजयोग बनेगा और सूर्य-मंगल की युति से आदित्य मंगल राजयोग बनेगा.

वृषभ

वृषभ राशि वालों के लिए यह समय बेहद अनुकूल साबित हो सकता है. किस्मत का पूरा साथ मिलेगा और पहले से अटके हुए काम आसानी से बनने लगेंगे. घर-परिवार में खुशी का माहौल रहेगा, कोई शुभ या मांगलिक आयोजन भी संभव है. मान-सम्मान बढ़ेगा. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. विद्यार्थियों के लिए भी यह समय सफलता दिलाने वाला रहेगा. मेहनत करते रहें, प्रतिफल अच्छा मिलेगा.

धनु

धनु राशि में ही चतुर्ग्रही योग का निर्माण होने जा रहा है, इसलिए यह समय आपके लिए विशेष सौभाग्य लेकर आएगा. आत्मविश्वास बढ़ेगा. योजनाएं सफल होंगी. आप अपने काम व व्यक्तित्व दोनों से लोगों पर अच्छा प्रभाव छोड़ेंगे. दांपत्य जीवन में उन्नति और खुशी के संकेत हैं. जीवनसाथी को तरक्की या वेतनवृद्धि मिल सकती है. आय के नए स्रोत बनने का योग भी दिखाई दे रहा है.

मीन

मीन राशि के लोगों पर भी इस चतुर्ग्रही योग का काफी अनुकूल प्रभाव पड़ेगा. भाग्य मजबूत होगा. रुके हुए काम पूरे होंगे. करियर में तरक्की के अवसर मिल सकते हैं. आत्मविश्वास बढ़ेगा. आप अपनी क्षमता को बेहतर तरीके से साबित कर पाएंगे. जीवनसाथी की सफलता का सीधा लाभ आपको भी मिलेगा. पैसों की स्थिति सुधार होगी.

