scorecardresearch
 

Feedback

Chanakya Niti: आखिरी सांस तक पैसों के लिए तरसते हैं ये 3 लोग, कभी घर नहीं आती मां लक्ष्मी

Chanakya Niti: आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में उन बुरी आदतों का जिक्र किया है, जिन्हें अपनाने वाला व्यक्ति आजीवन धन के लिए तरसता है. ऐसे लोग लाख कोशिश के बावजूद धन अर्जित नहीं कर पाते हैं.

Advertisement
X
चाणक्य नीति के अनुसार, तीन तरह के लोगों आजीवन धन की समस्या से जूझते हैं. (Photo: AI Generated)
चाणक्य नीति के अनुसार, तीन तरह के लोगों आजीवन धन की समस्या से जूझते हैं. (Photo: AI Generated)

Chanakya Niti: आचार्य चाणक्य को भारत का अत्यंत बुद्धिमान अर्थशास्त्री और दूरदर्शी व्यक्ति माना जाता है. उन्होंने अपने जीवनकाल में  मनुष्य के हित में कई नीतियां बनाई थीं. चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में कुछ ऐसे स्वभाव और आदतों का वर्णन किया था, जिन्हें अपनाने वाला व्यक्ति हमेशा धनवान रहता है. इसमें उन बुरी आदतों के बारे में भी बताया गया है, जिन्हें अपनाने वाला व्यक्ति आजीवन धन के लिए तरसता है. लाख कोशिशों के बावजूद उसकी आर्थिक स्थिति नहीं सुधरती है.

दूसरों पर निर्भर रहना
चाणक्य के अनुसार, जो व्यक्ति अपने कामों को खुद करने की बजाए दूसरों पर डाल देता है या आत्मनिर्भर नहीं बन पाता है, ऐसे लोग कभी धनवान नहीं बन पाते हैं. ऐसे लोग जीवनभर संघर्ष और आर्थिक परेशानियों में उलझे रहते हैं. जो लोग अपने काम दूसरों पर डाल देते हैं, वो कभी कसी कार्य में दक्ष नहीं बन पाते हैं. नतीजन, ऐसे लोग समाज या कार्यस्थल कम उपयोगी साबित होने लगते हैं. इसलिए अपने काम दूसरों पर डालने की बजाए उन्हें खुद से करने का प्रयास करें.

वाणी में कड़वाहट
चाणक्य कहते हैं कि कठोर और कड़वी वाणी इंसान के भाग्य को कमजोर कर देती है. जिन लोगों के शब्दों में मिठास नहीं होती, उनसे लोग धीरे-धीरे दूरी बनाने लगते हैं. ऐसे लोग सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ने लगते हैं. चाणक्य नीति के अनुसार, जिन लोगों की वाणी मधुर नहीं होती है, उन पर कभी देवी लक्ष्मी कृपा नहीं करती हैं. लोगों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करें. बात करते समय वाणी में मिठास रखें. ऐसे लोग जीवन में खूब तरक्की करते हैं और उन्हें कभी सुख-सुविधाओं की कमी नहीं होती है.

सम्बंधित ख़बरें

Even if you are very rich, never build a house in these 5 places, Chanakya has forbidden
चाणक्य के 3 सीक्रेट्स बदल सकते हैं आपकी जिंदगी, कभी नहीं होगी पैसों की कमी  
Even if you are very rich, never build a house in these 5 places, Chanakya has forbidden
चाणक्य ने बताया पैसा इंसान का दुश्मन कब बन जाता है, आज ही सुधारें ये आदतें 
Chankya Niti
इन 3 बातों में कभी न करें शर्म, वरना नुकसान की कभी नहीं होगी भरपाई  
Even if you are very rich, never build a house in these 5 places, Chanakya has forbidden
भूलकर भी न जाएं इन 5 जगहों पर, वरना जिंदगी में कभी नहीं होंगे कामयाब 
Even if you are very rich, never build a house in these 5 places, Chanakya has forbidden
2 ऐसे लोग जो आपके जीवन को जीते जी बना सकते हैं नर्क, तुरंत बना लें दूरी 
Advertisement

आलसी लोग
चाणक्य नीति में आलस्य को इंसान का सबसे बड़ा शत्रु बताया है. जो लोग आज का काम कल पर टाल देते हैं, वो कभी प्रगति नहीं कर पाते है. आलस व्यक्ति की क्षमता और समय तीनों को नष्ट कर देता है. परिणामस्वरूप ऐसे लोगों को आर्थिक परेशानियों से बाहर निकलने में बहुत कठिनाई होती है. ऐसे लोग सारी जिंदगी सुख और धन की कमी में जीते हैं. आज से ही आलस को त्यागने का मन बनाएं और आज का काम आज ही पूरा करने का संकल्प लें. उसे कभी कल पर न टालें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Gopalganj Election
    Karakat Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    आज का राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Raghopur Election
    Alinagar MLA
    Buxar Election
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement