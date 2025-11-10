scorecardresearch
 

Feedback

Chanakya Niti: ये 3 चीजें देती हैं आदमी का बुरा वक्त शुरू होने का संकेत, भूलकर भी न करें इग्नोर

Chanakya Niti: आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में कुछ संकेतों का जिक्र किया है जो कठिन समय और विपत्ति के आने की चेतावनी देते हैं. इन संकेतों को कभी इग्नोर न करें. ये किसी बड़ी आपत्ति का इशारा हो सकते हैं.

Advertisement
X
चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में कुछ ऐसे संकेतों का जिक्र किया है, जो भविष्य में होने वाली किसी अशुभ घटना का इशारा देते हैं. (Photo: AI Generated)
चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में कुछ ऐसे संकेतों का जिक्र किया है, जो भविष्य में होने वाली किसी अशुभ घटना का इशारा देते हैं. (Photo: AI Generated)

Chanakya Niti: आचार्य चाणक्य को भारत का सबसे महान अर्थशास्त्री और विद्वान कहा जाता है. चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में जीवन की समस्याओं और उनका उन्मूलन समझाया था. कहते हैं कि जो भी व्यक्ति चाणक्य की नीतियों का पालन करता है, उसे निश्चित तौर पर जीवन में सुख-समृद्धि, धन, वैभव, यश आदि प्राप्त होता है. चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में कुछ ऐसे संकेतों का जिक्र किया है, जो इंसान का बुरा वक्त आने और उसकी दुर्दशा होने का संकेत देते हैं.

तुलसी सूखना
चाणक्य नीति के अनुसार, घर में तुलसी का पौधा होना अत्यंत शुभ माना जाता है. शास्त्रों में इसे देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है. लेकिन जब यह पौधा अचानक बिना किसी कारण सूखने लगे तो इसे एक अशुभ संकेत समझा जाता है. तुलसी के सूखने का अर्थ है कि घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ रहा है और आर्थिक परेशानियां आने की प्रबल संभावनाएं है. इसलिए इस संकेत को एक चेतावनी समझना चाहिए और सतर्कता अपनानी चाहिए.

गृह क्लेश
अगर घर में बिना किसी वजह के बहस, वाद-विवाज, तनाव या झगड़े रहने लगे तो इसे अपना बुरा वक्त शुरू होने का संकेत समझकर अलर्ट हो जाइए. ऐसा माहौल दर्शाता है कि आपकी आर्थिक या मानसिक स्थिति पर कुछ बुरा प्रभाव पड़ने वाला है. इसलिए ऐसे संकेतों को अनदेखा करने की बजाए, सावधान रहिए. घर के माहौल को शांत बनाए रखने का प्रयास करें. वाणी, व्यवहार पर संयम रखें.

सम्बंधित ख़बरें

chanakya niti
इस तरह का धन कभी नहीं देता है सफलता, हमेशा बनी रहती है गरीबी 
Chankya Niti
जन्म से पहले तय होती है ये पांच बातें, चाणक्य ने बताई है वजह  
chanakya niti
ऐसे लोगों का साथ होता है मृत्यु के समान, जीवन बन जाता है कष्टकारी 
Chanakya Niti
ये 5 जगह आदमी की इज्जत पर लगाती हैं कलंक, भूलकर भी न रखें कदम 
Chanakya Niti
इन 5 जगहों पर भूलकर भी न बनाएं अपना घर, तबाह हो जाएंगी सारी खुशियां 
Advertisement

शीशा टूटना
चाणक्य नीति के अनुसार, घर में शीशे के टूटने भी अशुभ माना गया है. कहा गया है कि जब घर का शीशा या दर्पण अपने आप टूट जाए तो यह इंसान का खराब वक्त शुरू होने का संकेत हो सकता है. यह संकेत इस बात की ओर इशारा करता है कि भाग्य में किसी प्रकार का अवरोध या कठिनाई आने वाली है. ऐसा भी कहा जाता है कि अगर शीशा टूट जाए या चटक जाए तो उसे तुरंत घर से बाहर कर देना चाहिए. टूटा हुआ शीशा घर में रखने से दरिद्रता बढ़ती है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Buxar Election
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Bihar Election 2025
    Alinagar MLA
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Advertisement