Chanakya Niti: ये 4 काम करने के बाद जरूर करें स्नान, कभी करीब नहीं आएंगे कष्ट

Chanakya Niti: स्नान करना हमारी रोजमर्रा की अच्छी आदतों में से एक है. भारत के सबसे महान अर्थशास्त्री आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनके बाद आदमी को स्नान जरूर करना चाहिए. जो लोग ऐसा नहीं करते दुर्भाग्य उनका पीछा सारी उम्र नहीं छोड़ता है. यदि कुछ विशेष कार्यों के बाद स्नान न किया जाए तो इंसान का जीवन सदा दुख-तकलीफों से घिरा रहता है. आइए आज आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं.

और पढ़ें

चाणक्य नीति में एक श्लोक है-

तैलाभ्यङ्गे चिताधूमे मैथुने क्षौरकर्मणि.

तावद् भवति चाण्डालो यावत् स्नानं न चाचरेत्.

श्मशान के बाद स्नान- चाणक्य कहते हैं कि श्मशान जाने के बाद घर लौटने पर आदमी को सबसे पहले स्नान करना चाहिए. जब आप किसी अंतिम संस्कार में शामिल हों या फिर किसी की अर्थी को कांधा दें तो घर आकर स्नान जरूर करें. इससे नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं करती है.

तेल मसाज- आचार्य चाणक्य का कहना है कि तेल मसाज के बाद स्नान जरूर करना चाहिए. कहते हैं कि इससे शरीर और आत्मा दोनों शुद्ध हो जाते हैं. हिंदू धर्म नरक चतुर्दशी के दिन भी लोग तेल मालिश करवाते हैं. इसके अलावा विवाह से पहले भी उबटन में तेल मिलाकर उसे बदन पर लगाने की परंपरा है. कई बार स्वास्थ्य कारणों के चलते भी लोग तेल मालिश करवाते हैं. ऐसे लोगों को तेल मालिश के बाद स्नान जरूर करना चाहिए.

Advertisement

शारीरिक संबंध- चाणक्य नीति के अनुसार, शारीरिक संबंध बनाने के बाद भी प्रत्येक व्यक्ति को स्नान करना चाहिए. चाणक्य नीति का यह निमय महिला और पुरुष दोनों पर समान रूप से लागू होता है. कहते हैं कि शारीरिक संबंध के बाद हमारा शरीर अपवित्र हो जाता और स्नान करके उसे पवित्र करना जरूरी होता है.

बाल कटवाना- इस श्लोक में चाणक्य ने क्षौरकर्मणि यानी बाल आदि कटवाने के बाद स्नान करने की बात भी कही है. बाल कटवाने के बाद उसके छोटे-छोटे कण शरीर पर चिपक जाते हैं, इसलिए घर आकर स्नान जरूर करना चाहिए.

---- समाप्त ----