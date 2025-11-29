Shani Budh Margi 2025: पहले शनि अब बुध, दो ग्रह एक साथ हुए मार्गी! ये 3 राशियां रहेंगी लकी

Shani Budh Margi 2025: ज्योतिष शास्त्र के नजरिए से नवंबर का महीना बहुत ही खास रहा. इस माह में कई ग्रहों ने अपनी चाल में परिवर्तन किया तो कई ग्रहों ने राशि गोचर भी किया. इन्हीं में से शनि और बुध भी ऐसे ही ग्रह हैं. दरअसल, शनि 28 नवंबर को मीन राशि में मार्गी हुए हैं और आज बुध भी मार्गी हो रहे हैं. ज्योतिषियों के अनुसार, दोनों ग्रहों का एक साथ मार्गी होना बहुत ही दुर्लभ संयोग माना जा रहा है.

वैदिक ज्योतिष के मुताबिक, बुध का मार्गी होना बहुत ही खास माना जा रहा है. बुध जब भी अपनी चाल में परिवर्तन करता है तो उसका प्रभाव सीधा सीधा राशियों पर भी पड़ेगा. आइए जानते हैं कि उन लकी राशियों के बारे में.

मिथुन

बुध की सीधी चाल मिथुन राशि के जातकों के लिए काम में स्पष्टता और आत्मविश्वास बढ़ाएगी. जहां पहले निर्णय लेने में भ्रम था, अब दिशा साफ होगी. नौकरी बदलने या प्रमोशन की सोच रहे हैं तो समय अनुकूल है. रिश्तों में बातचीत से दूरियां कम होंगी. पैसों से जुड़े मामलों में भी सूझबूझ बढ़ेगी. पुराने काम जिन्हें टालते आ रहे थे, अब पूरी करने का जोश आएगा. पैसों का सही उपयोग करना सीखेंगे.

मकर

बुध की मार्गी चाल मकर राशि वालों के लिए भी बहुत ही लाभकारी मानी जा रही है. काम में तेज प्रगति, अवसरों की भरमार और व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ेगा. बिजनेस डील फाइनल होने के योग बन रहे हैं. विदेश संबंधी योजनाएं आगे बढ़ेंगी. लव लाइफ में भी संवाद बेहतर होगा. रुके हुए काम पूरे होने लगेंगे.

कुंभ

बुध की मार्गी होने से कुंभ राशि वालों के हाथ सफलता लगने का योग बन रहा है. मेहनत का सही फल मिलने लगेगा. घर में तनाव कम होगा और निर्णय लेने में परिपक्वता आएगी. मन में नई ऊर्जा आएगी. रचनात्मक काम में सफलता, प्रेम जीवन में स्थिरता और बच्चों से खुशी मिल सकती है. करियर में बदलाव चाह रहे हैं तो समय अच्छा है. पैसों का रुका हुआ लेन-देन भी सुलझ सकता है.

