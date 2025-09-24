Budh Gochar 2025: दशहरा के बाद बुध का तुला राशि में प्रवेश, इन 3 राशियों को फूंक-फूंककर रखना होगा कदम

नवग्रह में बुध ग्रह को व्यापार, बुद्धि, गणित, तर्कशक्ति, वाणी और तार्किक क्षमता का कारक माना जाता है. वैदिक ज्योतिष में बुध देव को ग्रहों का राजकुमार माना गया है और यह लगभग 23 दिन में एक राशि से दूसरी राशि में गोचर करते हैं. ज्योतिषियों के अनुसार, बुध देव दशहरा, यानी 2 अक्टूबर के बाद राशि परिवर्तन करने वाले हैं.

दरअसल, 3 अक्टूबर 2025 को बुध देव तुला राशि में प्रवेश करेंगे, जिसका असर 12 राशियों के जीवन पर पड़ेगा. ज्योतिषियों के अनुसार इस समय कुछ राशियों को सावधानीपूर्वक रहने की आवश्यकता हो सकती है. आइए जानते हैं किन राशियों पर इस गोचर का नकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है.

मेष राशि

मेष राशि वालों के लिए यह समय अशुभ रहेगा. इस दौरान आपके निर्णय में जल्दबाजी और समझदारी की कमी हो सकती है. व्यापार में जोखिम बढ़ सकता है. परिवार और संबंधों में छोटे-मोटे विवाद पैदा सकते हैं. मानसिक अशांति बढ़ सकती है. वाद-विवाद से दूर रहें. फाइनेंशियल कंडीशन खराब रहेगी.

तुला राशि

तुला राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर उलझन और तनाव ला सकता है. आपकी योजनाओं में बाधाएं आ सकती हैं. अपेक्षित सफलता न मिलने से निराशा महसूस हो सकती है. वाणी पर नियंत्रण रखें. निजी संबंध में गलतफहमियां बढ़ सकती हैं. नौकरी जाने का खतरा रहेगा. निवेश से नुकसान हो सकता है. इस समय यात्रा पर जाने से बचें.

मीन राशि

मीन राशि वालों के लिए यह समय चुनौतीपूर्ण रहने वाला है पेशेवर जीवन में तनाव बढ़ सकता है. धन संबंधित मामलों में सतर्क रहें. दांपत्य जीवन में परेशानियां आ सकती हैं. आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है. आपका बजट बिगड़ सकता है. उधार दिए पैसे वापस नहीं मिलेंगे. इस समय लेनदेन से दूर रहें.

