scorecardresearch
 

Feedback

Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 30 सितंबर 2025: आज 30 सितंबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

Aaj 30 September 2025 का पंचांग (Aaj ka Panchang): आज का पंचांग

Advertisement
X
aaj_ka_panchang horoscope
aaj_ka_panchang horoscope

पंचांग- 30 सितंबर 2025

विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 2647, विश्वावसु 
पूर्णिमांत- आश्विन
अमांत- आश्विन 

तिथि 
अष्टमी - 06:06 पी एम तक

सम्बंधित ख़बरें

जानिए 29 सितंबर 2025, दिन- सोमवार का पंचांग और शुभ मुहूर्त 
आज 29 सितंबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह 
जानिए 28 सितंबर 2025, दिन- रविवार का पंचांग और शुभ मुहूर्त 
आज 28 सितंबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह 
जानिए 27 सितंबर 2025, दिन- शनिवार का पंचांग और शुभ मुहूर्त 

नक्षत्र
मूल - 06:17 ए एम तक

योग 
शोभन - 01:03 ए एम, अक्टूबर 01 तक

सूर्य और चंद्रमा का समय 
सूर्योदय- 06:12 ए एम
सूर्यास्त- 06:10 पी एम
चन्द्रोदय- 01:42 पी एम
चन्द्रास्त- 11:52 पी एम

अशुभ काल 
राहुकाल- 03:09 पी एम से 04:39 पी एम
यमगण्ड-09:12 ए एम से 10:41 ए एम
गुलिक- 12:11 पी एम से 01:40 पी एम

शुभ काल 
ब्रह्म मुहूर्त-04:37 ए एम से 05:25 ए एम
अमृत काल- 02:56 ए एम, अक्टूबर 01 से 04:40 ए एम, अक्टूबर 01
अभिजित मुहूर्त- 11:47 ए एम से 12:35 पी एम

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement