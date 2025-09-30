Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 30 सितंबर 2025: आज 30 सितंबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 30 सितंबर 2025

विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त

शक सम्वत- 2647, विश्वावसु

पूर्णिमांत- आश्विन

अमांत- आश्विन

तिथि

अष्टमी - 06:06 पी एम तक

नक्षत्र

मूल - 06:17 ए एम तक

योग

शोभन - 01:03 ए एम, अक्टूबर 01 तक

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय- 06:12 ए एम

सूर्यास्त- 06:10 पी एम

चन्द्रोदय- 01:42 पी एम

चन्द्रास्त- 11:52 पी एम

अशुभ काल

राहुकाल- 03:09 पी एम से 04:39 पी एम

यमगण्ड-09:12 ए एम से 10:41 ए एम

गुलिक- 12:11 पी एम से 01:40 पी एम

शुभ काल

ब्रह्म मुहूर्त-04:37 ए एम से 05:25 ए एम

अमृत काल- 02:56 ए एम, अक्टूबर 01 से 04:40 ए एम, अक्टूबर 01

अभिजित मुहूर्त- 11:47 ए एम से 12:35 पी एम

---- समाप्त ----