Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 30 सितंबर 2025: आज 30 सितंबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 30 सितंबर 2025
विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 2647, विश्वावसु
पूर्णिमांत- आश्विन
अमांत- आश्विन
तिथि
अष्टमी - 06:06 पी एम तक
नक्षत्र
मूल - 06:17 ए एम तक
योग
शोभन - 01:03 ए एम, अक्टूबर 01 तक
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 06:12 ए एम
सूर्यास्त- 06:10 पी एम
चन्द्रोदय- 01:42 पी एम
चन्द्रास्त- 11:52 पी एम
अशुभ काल
राहुकाल- 03:09 पी एम से 04:39 पी एम
यमगण्ड-09:12 ए एम से 10:41 ए एम
गुलिक- 12:11 पी एम से 01:40 पी एम
शुभ काल
ब्रह्म मुहूर्त-04:37 ए एम से 05:25 ए एम
अमृत काल- 02:56 ए एम, अक्टूबर 01 से 04:40 ए एम, अक्टूबर 01
अभिजित मुहूर्त- 11:47 ए एम से 12:35 पी एम