Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 29 सितंबर 2025: आज 29 सितंबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 29 सितंबर 2025
विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 2647, विश्वावसु
पूर्णिमांत- आश्विन
अमांत- आश्विन
तिथि
सप्तमी - 04:31 पी एम तक
नक्षत्र
मूल - पूर्ण रात्रि तक
योग
सौभाग्य - 01:01 ए एम, सितम्बर 30 तक
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 06:12 ए एम
सूर्यास्त- 06:10 पी एम
चन्द्रोदय- 12:51 पी एम
चन्द्रास्त- 10:55 पी एम
अशुभ काल
राहुकाल- 07:43 ए एम से 09:12 ए एम
यमगण्ड-10:42 ए एम से 12:11 पी एम
गुलिक- 01:41 पी एम से 03:10 पी एम
शुभ काल
ब्रह्म मुहूर्त-04:37 ए एम से 05:25 ए एम
अमृत काल- 11:15 पी एम से 01:01 ए एम, सितम्बर 30
अभिजित मुहूर्त- 11:47 ए एम से 12:35 पी एम