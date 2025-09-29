Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 29 सितंबर 2025: आज 29 सितंबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 29 सितंबर 2025

विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त

शक सम्वत- 2647, विश्वावसु

पूर्णिमांत- आश्विन

अमांत- आश्विन

तिथि

सप्तमी - 04:31 पी एम तक

नक्षत्र

मूल - पूर्ण रात्रि तक

योग

सौभाग्य - 01:01 ए एम, सितम्बर 30 तक

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय- 06:12 ए एम

सूर्यास्त- 06:10 पी एम

चन्द्रोदय- 12:51 पी एम

चन्द्रास्त- 10:55 पी एम

अशुभ काल

राहुकाल- 07:43 ए एम से 09:12 ए एम

यमगण्ड-10:42 ए एम से 12:11 पी एम

गुलिक- 01:41 पी एम से 03:10 पी एम

शुभ काल

ब्रह्म मुहूर्त-04:37 ए एम से 05:25 ए एम

अमृत काल- 11:15 पी एम से 01:01 ए एम, सितम्बर 30

अभिजित मुहूर्त- 11:47 ए एम से 12:35 पी एम

---- समाप्त ----