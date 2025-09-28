Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 28 सितंबर 2025: आज 28 सितंबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 28 सितंबर 2025
विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 2647, विश्वावसु
पूर्णिमांत- आश्विन
अमांत- आश्विन
तिथि
षष्ठी - 02:27 पी एम तक
नक्षत्र
ज्येष्ठा - 03:55 ए एम, सितम्बर 29 तक
योग
आयुष्मान् - 12:32 ए एम, सितम्बर 29 तक
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 06:12 ए एम
सूर्यास्त- 06:10 पी एम
चन्द्रोदय- 11:57 ए एम
चन्द्रास्त- 10:02 पी एम
अशुभ काल
राहुकाल- 04:41 पी एम से 06:10 पी एम
यमगण्ड- 12:11 पी एम से 01:41 पी एम
गुलिक- 03:11 पी एम से 04:41 पी एम
शुभ काल
ब्रह्म मुहूर्त- 04:36 ए एम से 05:24 ए एम
अमृत काल- 06:05 पी एम से 07:53 पी एम
अभिजित मुहूर्त- 11:48 ए एम से 12:35 पी एम
शुभ योग
सर्वार्थ सिद्धि योग- 03:55 ए एम, सितम्बर 29 से 06:13 ए एम, सितम्बर 29
रवि योग- 06:12 ए एम से 03:55 ए एम, सितम्बर 29