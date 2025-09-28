Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 28 सितंबर 2025: आज 28 सितंबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

scorecardresearch
 

Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 28 सितंबर 2025

Aaj 28 September 2025 का पंचांग (Aaj ka Panchang): आज का पंचांग

aaj_ka_panchang horoscope
पंचांग- 28 सितंबर 2025

विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 2647, विश्वावसु 
पूर्णिमांत- आश्विन
अमांत- आश्विन 

तिथि 
षष्ठी - 02:27 पी एम तक

नक्षत्र
ज्येष्ठा - 03:55 ए एम, सितम्बर 29 तक

योग 
आयुष्मान् - 12:32 ए एम, सितम्बर 29 तक

सूर्य और चंद्रमा का समय 
सूर्योदय- 06:12 ए एम
सूर्यास्त- 06:10 पी एम
चन्द्रोदय- 11:57 ए एम
चन्द्रास्त- 10:02 पी एम

अशुभ काल 
राहुकाल- 04:41 पी एम से 06:10 पी एम
यमगण्ड- 12:11 पी एम से 01:41 पी एम
गुलिक- 03:11 पी एम से 04:41 पी एम

शुभ काल 
ब्रह्म मुहूर्त- 04:36 ए एम से 05:24 ए एम
अमृत काल- 06:05 पी एम से 07:53 पी एम
अभिजित मुहूर्त- 11:48 ए एम से 12:35 पी एम

शुभ योग
सर्वार्थ सिद्धि योग- 03:55 ए एम, सितम्बर 29 से 06:13 ए एम, सितम्बर 29
रवि योग- 06:12 ए एम से 03:55 ए एम, सितम्बर 29

---- समाप्त ----
