Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 28 सितंबर 2025: आज 28 सितंबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 28 सितंबर 2025

विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त

शक सम्वत- 2647, विश्वावसु

पूर्णिमांत- आश्विन

अमांत- आश्विन

तिथि

षष्ठी - 02:27 पी एम तक

नक्षत्र

ज्येष्ठा - 03:55 ए एम, सितम्बर 29 तक

योग

आयुष्मान् - 12:32 ए एम, सितम्बर 29 तक

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय- 06:12 ए एम

सूर्यास्त- 06:10 पी एम

चन्द्रोदय- 11:57 ए एम

चन्द्रास्त- 10:02 पी एम

अशुभ काल

राहुकाल- 04:41 पी एम से 06:10 पी एम

यमगण्ड- 12:11 पी एम से 01:41 पी एम

गुलिक- 03:11 पी एम से 04:41 पी एम

शुभ काल

ब्रह्म मुहूर्त- 04:36 ए एम से 05:24 ए एम

अमृत काल- 06:05 पी एम से 07:53 पी एम

अभिजित मुहूर्त- 11:48 ए एम से 12:35 पी एम

शुभ योग

सर्वार्थ सिद्धि योग- 03:55 ए एम, सितम्बर 29 से 06:13 ए एम, सितम्बर 29

रवि योग- 06:12 ए एम से 03:55 ए एम, सितम्बर 29

---- समाप्त ----