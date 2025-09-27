scorecardresearch
 

Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 27 सितंबर 2025: आज 27 सितंबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

Aaj 27 September 2025 का पंचांग (Aaj ka Panchang): आज का पंचांग

पंचांग- 27 सितंबर 2025

विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 2647, विश्वावसु 
पूर्णिमांत- आश्विन
अमांत- आश्विन 

तिथि 
पञ्चमी - 12:03 पी एम तक

नक्षत्र
अनुराधा - 01:08 ए एम, सितम्बर 28 तक

योग 
प्रीति - 11:46 पी एम तक

सूर्य और चंद्रमा का समय 
सूर्योदय- 06:11 AM
सूर्यास्त- 06:13 PM 
चन्द्रोदय- 11:01 AM
चन्द्रास्त- 09:15 PM

अशुभ काल 
राहुकाल- 09:12 ए एम से 10:42 ए एम
यमगण्ड- 01:42 पी एम से 03:12 पी एम
गुलिक-   06:12 ए एम से 07:42 ए एम

शुभ काल 
ब्रह्म मुहूर्त- 04:36 ए एम से 05:24 ए एम
अमृत काल- 01:26 पी एम से 03:14 पी एम
अभिजित मुहूर्त- 11:48 ए एम से 12:36 पी एम

शुभ योग
रवि योग- 06:12 ए एम से 07:15 ए एम, 01:08 ए एम, सितम्बर 28 से 06:12 ए एम, सितम्बर 28

---- समाप्त ----
