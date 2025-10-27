scorecardresearch
 

Feedback

Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 27 अक्टूबर 2025: आज 27 अक्टूबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

Aaj 27 October 2025 का पंचांग (Aaj ka Panchang): आज का पंचांग 27 अक्टूबर 2025

Advertisement
X
aaj_ka_panchang horoscope
aaj_ka_panchang horoscope

पंचांग- 27 अक्टूबर  2025 

विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 1947,  विश्वावसु
पूर्णिमांत- ज्येष्ठ
अमांत- वैशाख 

तिथि 
षष्ठी - पूर्ण रात्रि तक 

सम्बंधित ख़बरें

जानिए 26 अक्टूबर 2025, दिन- रविवार का पंचांग और शुभ मुहूर्त 
आज 26 अक्टूबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह 
जानिए 25 अक्टूबर 2025, दिन- शनिवार का पंचांग और शुभ मुहूर्त 
आज 25 अक्टूबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह 
जानिए 24 अक्टूबर 2025, दिन- शुक्रवार का पंचांग और शुभ मुहूर्त 


नक्षत्र
मूल - 01:27 पी एम तक
पूर्वाषाढा

योग 
अतिगण्ड - 07:27 ए एम तकअतिगण्ड

सूर्य और चंद्रमा का समय 
सूर्योदय-06:30 ए एम
सूर्यास्त- 05:40 पी एम
चन्द्रोदय- 11:35 ए एम
चन्द्रास्त- 09:43 पी एम

अशुभ काल 
राहुकाल- 07:53 ए एम से 09:17 ए एम
यमगण्ड- 10:41 ए एम से 12:05 पी एम
गुलिक- 01:29 पी एम से 02:52 पी एम

शुभ काल 
अभिजित मुहूर्त- 11:42 ए एम से 12:27 पी एम
ब्रह्म मुहूर्त- 04:47 ए एम से 05:38 ए एम

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Gopalganj Election
    Karakat Election
    आज का राशिफल
    Raghopur Election
    Alinagar MLA
    Buxar Election
    लव राशिफल
    Mokama Election
    करियर राशिफल
    Mahua Chunav
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement