Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 27 अक्टूबर 2025: आज 27 अक्टूबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 27 अक्टूबर 2025
विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 1947, विश्वावसु
पूर्णिमांत- ज्येष्ठ
अमांत- वैशाख
तिथि
षष्ठी - पूर्ण रात्रि तक
नक्षत्र
मूल - 01:27 पी एम तक
पूर्वाषाढा
योग
अतिगण्ड - 07:27 ए एम तकअतिगण्ड
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय-06:30 ए एम
सूर्यास्त- 05:40 पी एम
चन्द्रोदय- 11:35 ए एम
चन्द्रास्त- 09:43 पी एम
अशुभ काल
राहुकाल- 07:53 ए एम से 09:17 ए एम
यमगण्ड- 10:41 ए एम से 12:05 पी एम
गुलिक- 01:29 पी एम से 02:52 पी एम
शुभ काल
अभिजित मुहूर्त- 11:42 ए एम से 12:27 पी एम
ब्रह्म मुहूर्त- 04:47 ए एम से 05:38 ए एम