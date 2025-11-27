scorecardresearch
 

Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 27 नवंबर 2025: आज 27 नवंबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

Aaj 27 November 2025 का पंचांग (Aaj ka Panchang): आज का पंचांग

पंचांग- 27 नवंबर 2025

विक्रम संवत - 2082, कालयुक्त
शक सम्वत - 1947, विश्वावसु
पूर्णिमांत - मार्गशीर्ष
अमांत - मार्गशीर्ष

तिथि
शुक्ल पक्ष सप्तमी - 12:29 ए एम, नवम्बर 28 तक

नक्षत्र
धनिष्ठा - 02:32 ए एम, नवम्बर 28 तक

योग
ध्रुव - 12:09 पी एम तक

सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय - 6:45 AM
सूर्यास्त - 5:24 PM
चन्द्रोदय - 12:15 PM
चन्द्रास्त - 11:32 PM

अशुभ काल
राहू - 01:28 पी एम से 02:46 पी एम
यम गण्ड - 06:53 ए एम से 08:12 ए एम
गुलिक - 09:31 ए एम से 10:50 ए एम
दुर्मुहूर्त - 10:24 ए एम से 11:06 ए एम, 02:36 पी एम से 03:18 पी एम

शुभ काल
अभिजीत मुहूर्त - 11:49 AM – 12:33 PM
अमृत काल - 07:31 PM – 09:17 PM
ब्रह्म मुहूर्त - 05:09 AM – 05:57 AM

---- समाप्त ----
