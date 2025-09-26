Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 26 सितंबर 2025: आज 26 सितंबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 26 सितंबर 2025
विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 2647, विश्वावसु
पूर्णिमांत- ज्येष्ठ
अमांत- वैशाख
तिथि
चतुर्थी - 09:32 ए एम तक
पञ्चमी
नक्षत्र
विशाखा - 10:09 पी एम तक
अनुराधा
योग
विष्कम्भ - 10:51 पी एम तक
प्रीति
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 06:11 AM
सूर्यास्त- 06:13 PM
चन्द्रोदय- 10:04 AM
चन्द्रास्त- 08:35 PM
अशुभ काल
राहुकाल- 10:42 ए एम से 12:12 पी एम
यमगण्ड- 03:13 पी एम से 04:43 पी एम
गुलिक- 07:42 ए एम से 09:12 ए एम
शुभ काल
ब्रह्म मुहूर्त- 04:36 AM से 05:24 AM
अमृत काल- 12:15 PM से 02:03 PM
अभिजित मुहूर्त- 11:48 AM से 12:36 PM