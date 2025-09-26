scorecardresearch
 

Feedback

Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 26 सितंबर 2025: आज 26 सितंबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

Aaj 26 September 2025 का पंचांग (Aaj ka Panchang):

Advertisement
X
aaj_ka_panchang horoscope
aaj_ka_panchang horoscope

पंचांग- 26 सितंबर 2025

विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 2647, विश्वावसु 
पूर्णिमांत- ज्येष्ठ
अमांत- वैशाख 

तिथि 
चतुर्थी - 09:32 ए एम तक
पञ्चमी

सम्बंधित ख़बरें

जानिए 25 सितंबर 2025, दिन- गुरुवार का पंचांग और शुभ मुहूर्त 
Aaj Ka Panchang: आज 25 सितंबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह 
जानिए 24 सितंबर 2025, दिन- बुधवार का पंचांग और शुभ मुहूर्त 
आज 24 सितंबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह 
जानिए 23 सितंबर 2025, दिन- मंगलवार का पंचांग और शुभ मुहूर्त 

नक्षत्र
विशाखा - 10:09 पी एम तक
अनुराधा

योग 
विष्कम्भ - 10:51 पी एम तक
प्रीति

सूर्य और चंद्रमा का समय 
सूर्योदय- 06:11 AM
सूर्यास्त- 06:13 PM 
चन्द्रोदय- 10:04 AM
चन्द्रास्त- 08:35 PM

अशुभ काल 
राहुकाल- 10:42 ए एम से 12:12 पी एम
यमगण्ड- 03:13 पी एम से 04:43 पी एम
गुलिक-     07:42 ए एम से 09:12 ए एम

शुभ काल 
ब्रह्म मुहूर्त- 04:36 AM से 05:24 AM
अमृत काल- 12:15 PM से 02:03 PM
अभिजित मुहूर्त- 11:48 AM से 12:36 PM

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement