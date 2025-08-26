Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 26 अगस्त 2025: आज 26 अगस्त 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 26 अगस्त 2025
विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 1947 विश्वावसु
पूर्णिमांत- भाद्रपद
अमांत- भाद्रपद
तिथि
तृतीया - 01:54 पी एम तक
नक्षत्र
हस्त - पूर्ण रात्रि तक
योग
साध्य - 12:09 पी एम तक
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 05:56 AM
सूर्यास्त- 06:49 PM
चन्द्रोदय- 08:33 AM
चन्द्रास्त- 08:29 PM
अशुभ काल
राहुकाल- 03:36 पी एम से 05:13 पी एम
यमगण्ड- 09:09 ए एम से 10:46 ए एम
गुलिक- 12:23 पी एम से 01:59 पी एम
शुभ काल
अभिजित मुहूर्त- 11:57 AQM से 12:49 PM
ब्रह्म मुहूर्त- 04:27 AM से 05:11 AM
अमृत काल - 08:06 PM से 09:49 PM
शुभ योग
रवि योग- पूरे दिन