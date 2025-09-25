scorecardresearch
 

Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 25 सितंबर 2025: आज 25 सितंबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

Aaj 25 September 2025 का पंचांग (Aaj ka Panchang):

aaj_ka_panchang horoscope

पंचांग- 25 सितंबर 2025

विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 2647, विश्वावसु 
पूर्णिमांत- ज्येष्ठ
अमांत- वैशाख 

तिथि 
तृतीया - 07:06 ए एम तक
चतुर्थी

नक्षत्र
स्वाती - 07:09 पी एम तक
विशाखा

योग 
वैधृति - 09:54 पी एम तक
विष्कम्भ

सूर्य और चंद्रमा का समय 
सूर्योदय- 06:11 AM
सूर्यास्त- 06:14 PM 
चन्द्रोदय- 09:08 AM
चन्द्रास्त- 07:59 PM

अशुभ काल 
राहुकाल- 01:43 PM से 03:13 PM
यमगण्ड- 06:11 AM से 07:41 AM
गुलिक-     09:12 AM से 10:42 AM

शुभ काल 
ब्रह्म मुहूर्त- 04:36 AM से 05:23 AM
अमृत काल- 09:17 AM से 11:05 AM
अभिजित मुहूर्त- 11:48 AM से 12:37 PM

---- समाप्त ----
