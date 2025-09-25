Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 25 सितंबर 2025: आज 25 सितंबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 25 सितंबर 2025
विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 2647, विश्वावसु
पूर्णिमांत- ज्येष्ठ
अमांत- वैशाख
तिथि
तृतीया - 07:06 ए एम तक
चतुर्थी
नक्षत्र
स्वाती - 07:09 पी एम तक
विशाखा
योग
वैधृति - 09:54 पी एम तक
विष्कम्भ
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 06:11 AM
सूर्यास्त- 06:14 PM
चन्द्रोदय- 09:08 AM
चन्द्रास्त- 07:59 PM
अशुभ काल
राहुकाल- 01:43 PM से 03:13 PM
यमगण्ड- 06:11 AM से 07:41 AM
गुलिक- 09:12 AM से 10:42 AM
शुभ काल
ब्रह्म मुहूर्त- 04:36 AM से 05:23 AM
अमृत काल- 09:17 AM से 11:05 AM
अभिजित मुहूर्त- 11:48 AM से 12:37 PM